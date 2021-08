Beginnersgeluk: deze scholieren hebben zin in het nieuwe schooljaar

Nu de grote vakantie erop zit, kunnen deze scholieren niet wachten om weer in de klas te zitten. ‘Ik werd gek van die thuislessen.’

Pam Veldkamp (11) is over naar groep 8, 4e Montessorischool De Jordaan­

“Ik ben met mijn ouders en broer op vakantie geweest in Frankrijk, en daarna gingen we naar ons vakantiehuisje in Callantsoog. Mijn vrienden heb ik ook meegevraagd, maar ze konden niet. Ik heb zin om weer naar school te gaan en te kunnen kletsen in de pauze. Hopelijk wordt dit schooljaar leuker dan vorig jaar. Alle leuke dingen gingen toen niet door – we hadden geen schoolreis en geen sportdag of schoolpleinfeest. Vorig jaar oefende groep 8 de eindmusical in groepjes, met een rooster. Ik hoop dat wij dit jaar weer gewoon met zijn allen kunnen repeteren.

Ik mocht pas alleen naar school fietsen na het halen van mijn verkeersdiploma. Gelukkig ging de verkeersles wel door. We mochten alleen nog niet in de vrachtwagen zitten tijdens de dodehoekles, dat gaan we dit jaar alsnog doen.

Op mijn school zitten we met drie groepen in één klas. De kinderen uit groep 8 van vorig jaar zal ik wel gaan missen. Hun afscheid, met een quiz, een film en lekkere hapjes in de klas, was een van de leukere dingen van een verder best wel saai schooljaar.

De online lessen vond ik soms fijn, want thuis kon ik even doorwerken als ik nog niet klaar was – en in de klas moet je dan door met iets anders. Maar op school is het veel gezelliger en je kunt beter vragen stellen aan de juf, bijvoorbeeld over breuken, die ik niet goed snap. Ik heb ­vorig jaar wel een kleine achterstand met rekenen opgelopen, maar voor de rest niet. Ik denk dat ik ­volgend jaar naar het Montessori Lyceum Amsterdam wil. Daar heb ik al een online rondleiding gevolgd, maar er echt kunnen rondlopen is toch anders.”

Jetta Bun. Beeld Nina Schollaardt

Jetta Bun (16) is over naar 5 vwo, Hyperion Lyceum

“Deze zomer ben ik veel weg geweest, naar de Ardeche, Ibiza en Parijs. Normaal ben ik daarna ook nog even vrij in Amsterdam, maar nu moet ik vrijwel meteen naar school. Dat vind ik wel jammer, maar het is natuurlijk een luxeprobleem. Ik denk dat dit jaar wel even wennen zal worden; door dat thuis leren konden we er vrij makkelijk doorheen komen zonder veel te doen. Dit jaar gebeurt alles weer op school én telt alles mee voor het eindexamen.

Volgende week krijg ik mijn eerste vaccinatie. Een beetje laat, maar ik moest eerst mijn HPV-prik, tegen het humaan papillomavirus, nog halen. Ik ­begrijp dat we nog steeds afstand moeten houden van ­docenten en mondkapjes moeten dragen in de gangen. Het gaat er vooral om dat alle docenten gevaccineerd ­zijn, want ons lukt het toch niet om afstand van elkaar te ­houden.

Vorig jaar ging de skireis niet door, maar ik heb er vertrouwen in dat we dit jaar wél kunnen gaan. Deze zomer konden we ook al reizen met de Coronacheck-app.

Onze school voert dit jaar een keuzewerksysteem in. Daarmee kun je makkelijk achterstanden van vorig jaar inhalen. Ik vraag me af of alwéér een verandering na het afgelopen jaar slim is, maar zelf kijk ik er wel naar uit. Ik heb vooral zin om iedereen weer te kunnen zien op school; ik werd gek van die thuislessen.

Tegen het einde van het schooljaar gingen we ook weer met de hele klas naar school, de lessen werden verdeeld over online en in de klas. Soms moesten we voor een uurtje helemaal naar Noord. Dat was niet zo praktisch, maar het was wel beter dan de hele dag binnen zitten.”

Bent van Brunschot. Beeld Nina Schollaardt

Bent van Brunschot (17) is ozver naar 6 vwo, Amsterdams Lyceum

“Deze zomer had ik twee weken vakantie, in Griekenland en op Ibiza. De rest van de tijd heb ik gewerkt in de bediening van De plantage, en ’s avonds zag ik vrienden en gingen we naar feestjes. Ik heb er wel weer zin in om naar school te gaan en weer met iedereen te kunnen babbelen. Voor mij is school vooral iets sociaals. Het is in elk geval een stuk leuker dan ­alleen thuis zitten met mijn werkende moeder, die blèrend achter haar laptop zit. Vorig schooljaar had ik gedoe met sommige docenten, maar daar heb ik me overheen gezet. Het draagt niet echt bij aan mijn prestaties en ik zit vooral mezelf ermee in de weg. Ik heb de knop nu omgezet; mijn eindexamen halen is dit jaar mijn hoofddoel.

Tijdens de eerste lockdown volgde ik de lessen vanuit mijn bed. Eerst kon je daar nog mee wegkomen, later moest iedereen de camera’s aanzetten en rechtop zitten.

Ik denk wel dat ik een achterstand heb opgelopen vorig jaar, dus ik verwacht dat ik er een tandje bij moet gaan ­zetten. Ik ging redelijk makkelijk over, maar wel met ­gemengde gevoelens, want bij sommige vakken werden ­bepaalde dingen gewoon helemaal niet behandeld, om ons tegemoet te komen.

Een paar dagen geleden kreeg ik mijn tweede prik. Ik heb me laten vaccineren voor het algemeen belang, maar het is ook handig om op reis te kunnen en straks – hopelijk – weer uit te kunnen gaan. Ik verwacht wel dat we nog een derde of vierde prik gaan krijgen met al die varianten die steeds opduiken.

Ik wil rechten gaan studeren, daar heb ik mijn vakkenpakket ook op afgesteld. Eerst wil ik na mijn eindexamen heel veel werken en sparen voor een reis van een paar maanden door Azië, samen met een vriend. Ik ga ervan uit dat alles ­tegen die tijd wel weer open is.”

Sol Fahrner. Beeld Nina Schollaardt

Sol Fahrner (15) is over naar 3 vmbo-k, OSB

“Ik zat op het Spinoza Lyceum, maar ik ben het afgelopen schooljaar een niveau gezakt en moest daardoor van school af. Nu ga ik naar vmbo kader, op de OSB in Zuidoost – dat was de enige school waar nog plek was. Ik heb er alles aan gedaan en ik had mijn cijfers bijna nog opgehaald, maar het is me net niet gelukt, daar baal ik wel van. Ik honkbal bij de junioren van de Amsterdam Diamonds, dat is een honkbalopleiding vergelijkbaar met de Ajax Academy. Ik train vier keer per week en speel elk weekend twee wedstrijden. Na school wil ik naar het CIOS, tenzij ik een contract bij een honkbalclub krijg aangeboden.

Het vele sporten in combinatie met de lockdown bleek niet te werken voor mij. De Daltonuren, waarin ik mijn huiswerk op school al kon afmaken, vielen uit. Daardoor was het voor mij niet goed meer vol te houden. Ik vind het heel jammer dat ik al mijn vrienden nu niet meer kan zien. Toen we vorig jaar nog een half jaar naar school mochten, gingen we na de lessen altijd samen voetballen en chillen, dat ga ik wel missen. Op mijn nieuwe school ken ik nog helemaal niemand, maar ik zie wel wat er op mijn pad komt. Een nieuw begin is ook prima. Ik woon om de week bij mijn vader in Diemen en bij mijn moeder in de Rivierenbuurt; voorheen was school dichter bij het huis van mijn moeder, nu is het omgekeerd.

Ik weet niet wat de coronaregels zijn op de nieuwe school, op het Spinoza moesten we mondkapjes op in de gangen. Ik vergat dat vaak, maar ze letten er heel streng op. Gevaccineerd ben ik nog niet, ik zie er het nut niet echt van in voor mensen van mijn leeftijd. Maar als het verplicht wordt, zal ik het gewoon doen. Dit jaar was ik met mama op vakantie naar Portugal, dankzij PCR-testen ging dat ook gewoon goed.”