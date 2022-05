Beetje Bali in de Pijp: jackfruit rendang bij Daddy Kuku

Daddy Kuku, Van Woustraat 184A. Beeld Daphne Lucker

Posters van palmbomen, houten strandhuisjes en pastelkleurige milkshakes hangen aan de lichtroze muur van het nieuwe afhaalrestaurant van eigenaren Monier Achahbar (30) en Maarten de Boom (33). Pop- en hiphopmuziek vult zachtjes de ruimte. Aan de marmeren bar staat een zestal barkrukken met roze fluweel, gasten kunnen vanaf 14.00 uur een hapje komen eten.

Vrienden Achahbar en De Boom leerden elkaar kennen als collega’s achter de bar. “We reisden samen de wereld over en leerden veel verschillende keukens kennen. Vooral de Amerikaanse en Aziatische keukens trokken onze aandacht,” zegt Achahbar. Ze begonnen Daddy Kuku twee jaar geleden aanvankelijk in Valencia, maar corona riep het duo weer terug naar de hoofdstad. Bij terugkomst in Nederland plande het duo de opening van hun eigen restaurant in Amsterdam. “We dachten: wij kunnen dit beter dan de rest.”

Waar het vorige afhaalrestaurant in de Van Woustraat Syrische falafelwraps met hummus verkocht, eet je nu een Smash It Daddy Burger (€13) met kaas, tomaat, sla, augurk, gekaramelliseerde ui en Daddy Kuku’s geheime saus. De Amsterdammers vlogen speciaal naar Miami om te onderzoeken hoe daar de beste traditionele hamburger wordt gebakken. “Door corona werden we genoodzaakt zelf in de keuken te staan en dat beviel ons wel,” zegt De Boom.

Wie zin heeft in vegetarisch, bestelt de Mama Kuku Tacos met jackfruit rendang, salade, rode atjar, sesamzaadjes en srirachamayonaise (€12), eventueel met een alcoholvrije frozen cocktail uit de blender (€7).

De Boom: “Dit is een thuiswedstrijd voor ons, maar in de toekomst zie je ons ook in Londen en Barcelona.”

