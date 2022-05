Beestachtig lekkere broodjes van Fratellini

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Fratellini.

Waar hebben we zin in?

Als fervent thuiswerkend schrijver stel ik graag zélf mijn dejeuner samen. Geen botervloten met broodkruimels en leeg teruggezette pindakaaspotten: in eigen haard kan ik tenminste een opperbeste sandwich afhalen (of laten bezorgen) en die in alle rust opsmikkelen. Je voelt ’m aankomen: het is tijd om weer een lunchzaak te testen.

De keus valt op Fratellini, een deli aan de Haarlemmerstraat. Deze zaak – pas een jaar jong – zit in een monumentaal pand met fraaie tegeltableaus, die verwijzen naar de kruidenierswinkel die zich daar in de negentiende eeuw vestigde. Kijk zeker eens omhoog als je er langsloopt: je ziet naast de woorden ‘koffie, thee en cacao’ fraai geschilderde hanen, kippen en granen. Mooi vind ik dat. Later kwamen er andere pachters, waaronder kledingwinkel Kwazimodo, die begin vorig jaar plaatsmaakte voor deze nieuwkomer.

Wat staat er op het menu?

Fratellini serveert behalve allerhande belegde focaccia’s ook zogenaamde sacchetto: gevuld zuurdesem-pizzadeeg. De comestibles van weleer maken hier een comeback, al zijn het nu Italiaanse eetwaren als pesto, olijfolie en hammetjes.

Via de bezorgapps verkopen ze acht soorten belegde focaccia. Sacchetti ontbreken helaas. Er is wél een aperitivobox voor de borrelplank voor een tot tien mensen te bestellen, à 15 euro per persoon.

Rijden maar!

De koerier brengt me een taartdoos van flink formaat en twee prachtig verpakte broodjes. Mijn mond valt open bij het aanschouwen van de vierkante borrelbox (ik koos die voor twee personen à € 30). Wat een culinair festijn! En wat is het véél! Elegant opgerolde ham en worst (mortadella, prosciutto, spianata) en meer kaas dan een mens in een avond op kan: plakjes romige Provolone, hapklare brokjes oude pecorino romano en een jongere schapenkaas met chilipeper.

Dit alles vergezeld van crackers, vijgenjam, een tros plompe druiven en – hiervan ontgaat me even de noodzaak – verse aardbeien. Dan zijn we er nog niet: er zit ook een volgeschepte bak (fantastische) huisgemaakte pesto bij. Dit niveau van kwaliteit, voor deze prijs? Ik zet Fratellini ogenblikkelijk onder speed dial, voor als ik ooit plotseling hongerige gasten over de vloer krijg.

Dan de broodjes. Zowel de Porchetta (€ 8,50) als de Vegetariana (€ 8,50) zijn kolossaal, qua hoeveelheid én smaak. Op de een gaat het kruidige varkensvlees met veel venkel mooi samen met gerijpte vette prosciutto, zoute pecorino én ricotta. Beestachtig lekker. De ander, met gegrilde groenten en zoetig-zure caponata, is tevens uitstekend. Het Italiaanse platbrood is top, alleen de grote plukken rucola zijn me een tikkie te bitter.

Enne, mocht er toch weer verplicht aan een bureau, ergens in Nederland onder een systeemplafond gewerkt moeten worden: deze ingepakte schatjes laten zich gelukkig ook bijzonder goed meenemen naar die kantoortuin.

Fratellini Open di-wo 11.00 tot 18.00 uur, do-zo 10.00 tot 17.00 uur

Bestellen via UberEats en Thuisbezorgd

Prijs € 52,24 voor borrelbox en twee broodjes

Aanrader: JA!

Meer tips van Monique van Loon? Bekijk haar favoriete adresjes: hier bestel je de beste thuisbezorgmaaltijd in Amsterdam.