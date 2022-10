Beeldspraak: Wie kijkt wordt gezien, ook al door seriemoordenaar Ed Gein

Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) ziet alles in ‘The Silence of the Lambs’, 1991. Beeld Alamy

In 1957 deed de politie van het gehucht Plainfield in de Amerikaanse staat Wisconsin een inval op de boerderij van moordverdachte Ed Gein. De 51-jarige keuterboer leidde een solitair bestaan in een zwaarvervuild gedeelte van het huis, waar stoffelijke resten van meerdere vrouwen werden aangetroffen. Gein had hun graven geschonden en bewerkte de gestolen lichaamsdelen tot ornamenten, lampenkappen en gebruiksvoorwerpen. Van de gestroopte huiden maakte hij een menselijk kostuum, dat hij droeg om zich tot zijn overleden moeder te kunnen transformeren. De meeste vertrekken in het huis waren hermetisch afgesloten en brandschoon: het waren de kamers waarin zijn tirannieke moeder jarenlang had geleefd.

Griezelroman

De Amerikaanse natie was geschokt door de bizarre details over het ontaarde leven van de tweevoudige moordenaar, grafschenner en vermoedde kannibaal. Geins boerderij ging volledig in vlammen op voordat de inboedel in 1958 per opbod zou worden verkocht. Kermisexploitant Bunny Gibbons verwierf de auto waarmee de grafschenner de stoffelijke overschotten had vervoerd en verdiende daar jaren zijn brood mee. Pulpschrijver Robert Bloch woonde 56 kilometer van Plainfield. Toen het nieuws hem bereikte, was hij vergevorderd met het manuscript voor een griezelroman waarin het onheil geen boze geest of ander gedrocht is, maar een ogenschijnlijk doodgewone jongeman die zich als zijn overleden moeder voordoet wanneer hij gasten in hun motel vermoordt.

Bloch verwerkte een verwijzing naar Ed Gein in het manuscript voor zijn roman Psycho, die na de publicatie in 1959 door Alfred Hitchcock tot de gelijknamige horrorfilm werd bewerkt. Het werd een mijlpaal in de filmgeschiedenis en een van de grootste successen uit de illustere loopbaan van de wereldberoemde regisseur. Psycho (1960) was de eerste film waarin de gruwelen van Ed Gein een weerslag kregen, maar daar bleef het niet bij. In Tobe Hoopers monumentale nachtmerrie The Texas Chain Saw Massacre (1974) wemelt het knekelhuis van een kannibalenfamilie van details die naar de zaak Gein terugvoeren. In Jonathan Demmes romanverfilming The Silence of the Lambs (1991) jaagt de seriemoordenaar op mollige jonge vrouwen om van hun huid een menselijk kostuum te maken.

De hel op het desolate platteland

Er zijn meer films en romans waarin de gruwelen uit 1957 weerspiegeld worden. Striptekenaars, beeldend kunstenaars en bekende en obscure metalbands gingen met Ed Gein aan de haal. Zelfs de rechter die hem na tien jaar observatie in 1968 definitief krankzinnig verklaarde, publiceerde na zijn pensionering een sensationeel boek. Edward Gein, America’s most bizarre murderer van Judge Robert H. Gollmar verscheen in 1981. Het proza van de rechter was gortdroog, maar de op het omslag vermelde ‘acht pagina’s met bloedstollende politiefoto’s’ openden een panorama op de hel op het desolate platteland van Wisconsin. Ze waren gelukkig in zwart-wit en niet allemaal scherp. Dat weet ik, omdat de pocketeditie in een doos op zolder ligt. Die doos bevat meer boeken die ik twintig jaar geleden met een bezwaard gemoed heb opgeborgen.

Natuurlijk moest ik dat boek van de rechter hebben toen een kennis me in 1984 over Ed Gein vertelde. Psycho en The Texas Chain Saw Massacre zijn gekoesterde meesterwerken in mijn cinefiele bestaan. Er verschenen destijds meer enge films en akelig fascinerende boeken over verknipte geesten en seriemoordenaars. Maar toen er in 1991 opnieuw gruwelijk nieuws uit Wisconsin kwam, had ik het verzadigingspunt bereikt. Dat nieuws was extra weerzinwekkend omdat de dader jaren ongestraft zijn gang kon gaan in een gehorig appartement in de grote stad Milwaukee. De onthullingen over Jeffrey Dahmer herinnerden aan de wandaden van Ed Gein, maar dat was een zonderlinge boer in nergenshuizen en dit was de buurman die je op straat soms gedag zegt. Het was een angstaanjagend idee.

Wereldwijde monsterhit

Gein was een cultfiguur in de jaren tachtig: de knettergekke oom van Charles Manson, het moederskindje uit Psycho, de kettingzaagkok uit de engste film aller tijden. Wie van Ed gehoord had, behoorde tot een subcultuur. De tijden zijn veranderd. De tien uur durende serie Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story is een wereldwijde monsterhit op Netflix, dat vorige week ook nog de driedelige docuserie Conversations With a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes uitbracht. Het regent klachten van nabestaanden, maar ook van diep geschokte Netflixkijkers, die blijkbaar volkomen onbevangen in de hel afdaalden. Want de hel is trending en Dahmer het gesprek van de dag. Hoezo? Maakt Netflix de dienst uit?

Toen Jeffrey Dahmer net was veroordeeld, won The Silence of the Lambs vijf Oscars in de belangrijkste categorieën. Anthony Hopkins als Hannibal de kannibaal, die kennen we allemaal. Daar moet je voor oppassen, zelfs wanneer hij achter slot en grendel zit en je aankijkt. Hij kruipt onder je huid. Het is linke soep. Wie kijkt wordt gezien.