Beeldspraak: er kroop een gevild konijn uit het vriesvak

Paul (Peter Fonda) ziet ze vliegen in ‘The Trip’ (1967).

Het was een regelrechte stommiteit. Het verstandelijk vermogen was in de loop van de avond met elke slok verzwakt. Hadden we nou alweer van die gifgroene absint gedronken of was het de verraderlijke rum? We kwamen onze nieuwe vrienden tegen in een club. We hadden elkaar twee weken niet gezien en zij waren ronduit euforisch. Dat niveau wilden wij ook wel bereiken. Wat hadden ze op? “Die lsd van jullie is waanzinnig goed!” Onze lsd? Verhip!

Na twee weken in de rimboe met een lokaal destillaat in elke bar en katers waar je bang van werd, waren we helemaal vergeten dat er ook nog lsd in de koffer zat. Hunter S. Thompson was een held, we hadden Fear and Loathing in Las Vegas stukgelezen en de rest ging vanzelf. Het was roekeloos, maar we waren niet dom. De lsd hadden we nooit over de grens gesmokkeld als het geen linzentrips waren: onherkenbaar als drug. Gewoon wat linzen in de koffers van twee neopsychedelische punkhippies. Heeft U iets aan te geven? Voorlopig niet!

We verlieten de club met onze euforische vrienden en reden naar de villa tegenover de psychiatrische instelling. Tijdens de eerste week op dat logeeradres was het opgevallen dat er dagelijks minstens twee ambulances met zwaailichten binnenreden. Worden hier elke dag twee mensen accuut krankzinnig? Die vraag kwam niet meer in ons op toen we de linzen slikten. Zes angstaanjagende uren later leek het mij een goed idee om de weg over te steken en aan te bellen. ¡Médico, estoy loco!

Linzentrip? Monsterkonijn? Opsluiten!

Ouderdom komt met gebreken en inzichten. Soms blik je terug op stommiteiten en moet je concluderen dat je er nog goed vanaf bent gekomen. Ze hadden me zesendertig jaar geleden voor onbepaalde tijd in een Zuid-Europese isoleercel kunnen opsluiten, omdat ik een gevild konijn uit het vriesvak zag kruipen. De lsd liet zich gelden, ik zocht ijsblokjes en bevrijdde een gevild monster dat zich urenlang aan me opdrong. Leg dat maar eens uit aan de geneesheer in den vreemde. Linzentrip? Monsterkonijn? Opsluiten!

Ervaring behoedde me voor een oversteek naar de cel. De linzen waren nieuw voor me, maar het hallucinogeen was dat niet. Amsterdam medio jaren tachtig: Koude Oorlog, No Future. Alle drugs waren toegankelijk, alle junkies een waarschuwing. Dat nooit! In de kringen waarin ik verkeerde was ik de laatste die Jimi Hendrix op de lsd hoorde. Dat was inderdaad een openbaring en daar bleef het niet bij. Maar soms hoorde je dat iemand in Santpoort was opgenomen. Daar draaien ze geen Hendrix om je te betoveren.

Toen de linzen met bijwerking nog niet in omloop waren, vertoonde het Films on Dope-festival The Trip (1967) van de Amerikaanse regisseur Roger Corman. De zaal zat vol: dit was de roemruchte lsd-film waarvoor Jack Nicholson het scenario schreef en waarin Peter Fonda en Dennis Hopper hoofdrollen hebben. Meteen daarna schreef het trio filmgeschiedenis met Easy Rider, waarin ook getript word. Op een kerkhof! Dat kan geen goed idee zijn.

Geliefd en gevreesd glijmiddel

In Cormans tripfilm speelt Peter Fonda een reclamefilmer, die in de liefde en het werk vastloopt. Tegenwoordig gaan mensen naar een coach of een echte therapeut om uit de knoop te komen. In pimpelpaars Californië anno 1967 was lsd een geliefd en gevreesd glijmiddel voor vastgeroeste geesten. De reclamefilmer pakt het verstandig aan: hij slikt het middel bij een bevriende en broodnuchtere psycholoog. Maar in een onbewaakt moment rent hij in dolle paniek de deur uit, waarna hij hachelijke avonturen en hevige hallucinaties doorstaat. Het loopt min of meer goed af. Hij zegt dat hij morgen misschien meer weet.

The Trip duurt tachtig minuten, mijn monsterkonijn vertrok na acht uur angst en walging. Dat komt ervan wanneer je Fear and Loathing in Las Vegas als spoorboekje leest. Wie nu nieuwsgierig is kan naar de documentaire The Substance kijken of op Netflix de vierdelige serie How to Change Your Mind zien. De daarin getoonde therapeutische toepassing van psychedelica bij traumaverwerking zit momenteel in de lift. Maar het recreatieve gebruik van lsd maakte afgelopen zomer een slachtoffer in de stad. Hij was achttien en sprong van het dak.

Amsterdam jaren twintig: er woedt een oorlog, er is crisis op crisis en de toekomst is ongewis. Maar je pil, snuif of trip bestel je via Telegram of een ander kanaal. Zo gepiept. En dan maar hopen dat je over dertig jaar ook kunt concluderen dat je er nog goed vanaf bent gekomen. Het konijn neem je op de koop toe.

The Trip verscheen op blu-ray (Signal One), The Substance verscheen op dvd (De Filmfreak).