Baut krijgt eindelijk permanente locatie met bar op Stadionweg

Na de zesde verhuizing in zeven jaar tijd gaat Michiel van der Eerde van restaurant Baut vanaf januari voor een permanente locatie aan de Stadionweg in Zuid. ‘Maar er komt zeker geen eind aan het rondreizende circus.’

In 2012 opende de eerste Baut als pop-uplocatie aan de Wibautstraat in het voormalige Paroolgebouw. Wijlen culinair journalist Johannes van Dam van Het Parool beloonde het restaurant toen met een 10-.

Vanaf 13 januari opent permanent Bar Baut aan de Stadionweg in Zuid. “Ik heb in deze buurt veel succes gehad, daarom wil ik hier een permanente locatie openen,” vertelt Van der Eerde. “Het verhuizen is ook iedere keer erg intensief. Daarnaast moet ik echt een goed gevoel hebben bij een locatie voor ik een grote investering durf te doen. Het moet in Amsterdam echt kloppen.”

Tijdelijke locaties

Na de Wibautstraat opende Van der Eerde een pop-uprestaurant met zijn broer in de Citroëngarage op het Stadionplein in Zuid, om vervolgens te verhuizen naar de Prinses Irenestraat en daarna weer verder te gaan als Baut & Dreesmann in het oude pand van de V&D op de Kalverstraat. Daarna zat het restaurant in een oud gasdistributiestation in Oostpoort.

Inmiddels zit het restaurant voor Baut-begrippen alweer een lange tijd (sinds januari vorig jaar) op de Spaarndammerstraat. Maar met het verlopen van het huurcontract en het steeds schaarser worden van beschikbare tijdelijke pop-uplocaties kiest Van der Eerde nu bewust voor vastigheid. Wel wordt daarbij aan het concept gesleuteld.

“Men kent ons als restaurant, maar we zijn zoveel meer,” aldus Van der Eerde. “Daarom wil ik iets meer nadruk leggen op onze bar. In Zuid is er nog ruimte voor een goede bar waar je kan borrelen in combinatie met goede bargerechten. Maar aan het rondreizende Baut komt geen einde, we blijven op zoek naar nieuwe tijdelijke pop-uplocaties.”