Basisartsen over bijspringen op het spreekuur: ‘Ik heb er bedenkingen bij’

Ayman Elbaidaoui: ‘In een huisartsenpraktijk als basisarts aan de slag gaan past niet bij mijn toekomstplan.’ Beeld Mariet Dingemans

Ayman Elbaidaoui (27) werkt als basisarts op de spoedeisende hulp van Amsterdam UMC, op de locaties VUmc en AMC.

“Als kind al wilde ik dokter worden. Ik was nieuwsgierig naar het menselijk lichaam, wilde precies weten hoe het werkte. Toen ik ouder werd, koos ik dan ook voor geneeskunde. Ik had het idee dat ik er veel voldoening uit zou halen om arts te zijn. Dat blijkt te kloppen. Sinds augustus vorig jaar werk ik als basisarts op de spoedeisende hulp van Amsterdam UMC. Dat doe ik omdat ik affiniteit heb met deze afdeling en werkervaring als arts wil opdoen. Het is goed om dit op je cv te hebben: je werkt aan allerlei vaardigheden, zoals het herkennen van zieke patiënten en het handelen in acute situaties. Het werk is heel dynamisch. Alle soorten ziektes en aandoeningen komen voorbij, van hartaanval en hersenbloeding tot diabetes en botbreuken.

Doordat het Amsterdam UMC een academisch ziekenhuis is, krijg je te maken met complexere casuïstiek, reanimaties, acute trauma’s en slachtoffers van auto-ongelukken of brand. Het klinkt misschien raar, maar daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Wat ik het mooist vind, is dat je in de angstigste en spannendste momenten van iemands leven zo dichtbij mag staan en iemand daarin steun en hoop kunt geven. Mijn plan is dan ook om de specialisatie arts spoedeisende hulp gaan doen, maar daarvoor wil ik eerst nog meer werkervaring opdoen. Bijvoorbeeld door op de intensive care te gaan werken en nog een jaar bij cardiologie.

In een huisartsenpraktijk zal ik niet als basisarts aan de slag gaan, omdat het niet past bij mijn toekomstplan. Maar ik sta er wel volledig achter dat basisartsen daar vaker worden ingezet. Ik snap niet dat het niet eerder is gedaan. In ziekenhuizen lopen al erg veel basisartsen rond; dat systeem zouden ze ook in de huisartsenpraktijk kunnen toepassen. Het is wel belangrijk dat er supervisie is en de basisarts kan overleggen met de huisarts.

Voor patiënten is het misschien minder fijn dat ze niet steeds dezelfde arts zien, maar het tekort aan huisartsen is groot en de nood is hoog. Het lijkt me daarom alleen maar waardevol om basisartsen in te zetten.”

Rob Veenstra: ‘Goede supervisie is belangrijk als je basisartsen inzet.’ Beeld Mariet Dingemans

Rob Veenstra (28) werkte als basisarts op de afdeling cardiologie en longziekten van het OLVG. Daar is hij nu basisarts op de spoedeisende hulp. Binnenkort begint hij aan de specialisatie huisartsgeneeskunde.

“Toen een goede vriend ziek werd, wist ik zeker dat ik geneeskunde wilde studeren. Ik ging met hem mee naar het ziekenhuis en zag hoe mooi het kan zijn om mensen te helpen. Daarnaast vind ik het menselijk lichaam enorm interessant. Na mijn studie geneeskunde in Groningen concludeerde ik dat ik huisarts het mooiste vak vond. Het is heel breed en je leert je patiënten beter kennen, terwijl je bij een specialisme vaak op een beperkt aantal ziekten focust.

Om ervaring op te doen, heb ik eerst als basisarts op de afdeling cardiologie en longziekten van het OLVG gewerkt. Vervolgens ben ik daar op de spoedeisende hulp begonnen. Bij het OLVG komen patiënten uit allerlei culturen, van toeristen tot mensen die al jaren in Amsterdam wonen. Dat maakt het een leerzame plek. Ik vind het fijn om wat bagage te hebben, zodat ik later als huisarts niet zenuwachtig hoef te worden als ik een zieke patiënt ontvang. Op de spoedeisende hulp komen klachten binnen alle specialismes aan bod. Het is nuttig om daar ervaring mee op te doen.

Vanwege het grote tekort aan huisartsen snap ik het idee om basisartsen in te zetten, maar ik heb er ook bedenkingen bij om mensen die net uit de schoolbanken komen in een huisartsenpraktijk te plaatsen. De specialisatie tot huisarts duurt niet voor niets drie jaar. Goede supervisie is belangrijk als je basisartsen inzet. Net als het waarborgen van kwaliteit van de zorg en het vertrouwen van de patiënten. Een patiënt moet zich gehoord en begrepen voelen. Is dat niet zo, omdat hij tegenover iemand zit die net klaar is met de opleiding, dan bestaat de kans dat hij een andere manier gaat zoeken om zorg te krijgen. Door naar de spoedeisende hulp te gaan, bijvoorbeeld. Het gevolg is dat het daar weer te druk wordt. Het kan ook zijn dat een basisarts twijfelt over een patiënt en het ziekenhuis raadpleegt, waardoor je ook een opeenhoping op de spoedeisende hulp kunt krijgen. Ik denk dat het in tijden van krapte beter is om een basisarts te zien dan helemaal geen arts. Maar dat is alleen mogelijk met de juiste regels en goede supervisie.”

Nargiz Akhundova: ‘Goed idee om basisartsen in te zetten in huisartsenpraktijken.’ Beeld Mariet Dingemans

Nargiz Akhundova (30) was basisarts in Azerbeidzjan en werkt nu als basisarts bij verpleeghuis De Venser in Zuidoost.

“In Azerbeidzjan heb ik zes jaar geneeskunde gestudeerd en een specialisatie tot forensisch medisch onderzoeker gevolgd, waarmee ik patholoog of forensisch arts kon worden. Uiteindelijk heb ik niet als arts in Azerbeidzjan gewerkt, omdat ik naar Nederland verhuisde. Eenmaal hier heb ik verschillende toetsen gedaan om mijn diploma te laten erkennen voor een BIG-registratie.

Om klinische ervaring op te doen, ging ik als basisarts aan de slag in verpleeghuis De Venser. Ik vind het mooi om passende zorg te leveren aan mensen in de laatste fase van hun leven. Bovendien leer ik veel. Het is een goede manier om kennis te maken met het Nederlandse zorgstelsel, dat heel anders is dan dat in Azerbeidzjan.

Mijn werkzaamheden zijn breed: ik draai diensten op locaties van Amstelring in Amsterdam, ben verantwoordelijk voor de verschillende afdelingen, verwijs patiënten zo nodig door naar specialisten, vraag aanvullende onderzoeken aan en loop visites. Regelmatig heb ik multidisciplinair overleg met specialisten, familie en mantelzorgers om bepaalde vragen en het behandelplan te bespreken. Als ik twijfel over een diagnose kan ik de specialist ouderengeneeskunde raadplegen. Samen bekijken we dan welk beleid we het beste kunnen hanteren. Vooral zwaardere en ingewikkelde gevallen bespreek ik altijd met de specialist; andere patiënten behandel ik zelfstandig. Het is fijn om te kunnen terugvallen op een collega die meer kennis en ervaring heeft. Daar leer ik veel van.

Ik zou nog wel een specialisatie willen doen en geef de voorkeur aan ouderengeneeskunde of huisartsengeneeskunde. Zeker weet ik dat nog niet. Ik werk pas sinds november in het verpleeghuis en dat is nog niet genoeg om een beslissing te kunnen nemen.

Ik vind het op zich een goed idee om basisartsen in te zetten in huisartsenpraktijken. Het zou voor mij een goede manier zijn om kennis te maken het vak. Ik weet alleen wat het theoretisch inhoudt, maar heb in de praktijk geen ervaring. Toch blijf ik voorlopig nog met veel plezier in het verpleeghuis werken.”

Wat doet een basisarts? Een basisarts heeft de opleiding geneeskunde afgerond en kan werken als ANIOS (arts niet in opleiding) of zich specialiseren door in opleiding te gaan. In dat geval spreken we van een AIOS: arts in opleiding tot specialist. Een basisarts heeft een BIG-registratie; dit betekent dat hij of zij als zorgverlener met bijbehorende bevoegdheden staat ingeschreven in het register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.