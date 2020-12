Bas Louwers van Bitterzoet: ‘Er gebeurt niks, de angst regeert’

Bas Louwers (42) van club en podium Bitterzoet. Beeld Jakob van Vliet

Wat betekent de lockdown voor uw zaak?

“Ik ben sinds 12 maart dicht en zit in de wachtstand zonder perspectief. Dat is het helaas, in een nutshell. We zijn ongesubsidieerd, het merendeel van mijn personeel moest ik ontslaan en ik moest onderhandelen met de verhuurder van het pand en de bank om kosten te besparen.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“We proberen op allerlei manieren aandacht te krijgen, maar er gebeurt niks, de angst regeert. In het buitenland gebeurt er wel wat; zo experimenteerden ze in Spanje met een concert. En clubeigenaren zijn creatieve, ondernemende figuren. Het laatste wat we willen is ons handje ophouden, maar in die positie worden we nu wel gedwongen. Dat zit niet in de aard van het clubbeestje. Het enige positieve is dat de nachtcultuur en onze functie nu erkend worden.”

Nog creatieve inzichten gekregen door de situatie?

“Wij hadden misschien wel het eerste betaalde streamconcert tijdens corona, van Akwasi. Maar toen iedereen ging livestreamen, hielden we er snel mee op. Ook maakten we een filmpje over dansen op 1,5 meter, om de onmogelijkheid ervan te tonen. Hoe creatief je ook bent, op die manier kun je geen club draaiende houden.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Met bezigheidstherapie. We gaan hoodies en broeken met eigen ontwerp verkopen en hangen posters in de stad op met de tekst: ‘We missen jullie’. Je wilt het merk top of mind houden, maar dat is moeilijk. Het is leeg en niet leuk om hier te zijn. De muren komen op me af en ik ben mijn spaargeld aan het opeten. ­Daarom ben ik aan het solliciteren.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel weer wordt versoepeld?

“Als we open mogen, beginnen we met een klapper. Alle laatjes open voor een gigantisch feest. Ik mik niet op de komende maanden; onze doelgroep is als laatste aan de beurt met vaccineren. Hopelijk kunnen we open als we sneltests gebruiken. Tot die tijd blijven de deuren dicht.”