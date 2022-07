Bart Vos schreef een boek voor stadse niet-vogelaars: ‘Ik vergelijk de blauwborst met Elvis’

Beeld Shutterstock/Super Prin

In den beginne was er een ijsvogel?

“Op een foto in Het Parool, ja, maar eigenlijk was hond Cosmo er eerder, en werd toen Ruby geboren. Zo’n hond moet er elke dag uit, en hoe groot het park ook is waar we naast woonden, die loopjes worden dan toch een beetje saai. Zo kwam het vogelen in beeld.”

Is u inmiddels een vogelaar?

“Dat ben ik wel geworden ja, ik trek er nu op uit met een telelens. In het begin probeerde ik gewoon een fotootje te maken van een ijsvogel, want dat is de heilige graal onder vogelaars. Na maanden zoeken wees iemand van de plantsoenendienst me aan waar ze zaten, maar mijn foto mislukte. De tweede keer had ik alleen een iPhone bij me, dus liet ik Ruby en de hond alleen, rende naar huis, sjeesde terug, en toen had ik ’m.”

Uw boek behandelt vijf vogels?

“Plus de bijvangst, nog eens een dozijn vogels. Maar de big five zijn de boomklever, de grote bonte specht, de putter, de blauwborst en dus de ijsvogel.”

Uw boek staat vol foto’s, verhalen, tips om vogels te determineren, illustraties. U kent alle vogels van de stad, welke is uw lieveling?

“De blauwborst, die laag in het riet zit, maar luidkeels zingt op de toppen van het riet. Ik vergelijk hem met Elvis. Zo is hij ook getekend.”

Wat vindt uw dochter van uw boek?

“Ze is nu tweeënhalf, maar ze herkent zichzelf in de illustraties. Als ik een boek weggeef, vindt ze dat niet goed: het zijn haar boeken.”