Barbier Ferry Seksie fixt je kapsel, baard en straks ook je beenhaar

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: Ferry Seksie.

Bij binnenkomst word je enthousiast begroet door Dodge, de zwart-witte hond van barbier Mischa Rath (46). Barbierszaak Ferry Seksie voelt als een knusse woonkamer vol planten, kaarsen, boeken en tijdschriften. De kappersstoel lijkt uit een oldtimer te zijn gehaald. “Dat is een Belmont, de Rolls-Royce onder de kappersstoelen,” zegt Rath.

Barbier zijn is hem op het lijf geschreven: Rath heeft veel tatoeages en op zijn bovenlip prijkt een krulsnor met opgekrulde uiteindes. Om zijn vingers draagt hij veel ringen, waaronder een grote zegelring met een schaar en een kam. Rath draagt een shirt met achterop de tekst Noord Gang en op de voorkant een foto van hond Dodge. Rath en Dodge zijn net zoveel onderdeel van het interieur als de kappersstoel zelf.

De bijnaam Ferry Seksie kreeg Rath van een vriendin tijdens een feestje. Het werd zijn dj-naam en later zijn barbiernaam. De afgelopen drie jaar knipte hij in allerlei horecazaken in Noord en een zomer lang in een caravan op Camping Vliegenbos. Rath: “Toen knipte ik voor de caravan met een doek als dak en een houten vloer op pallets. Ik had een wasbak met een jerrycan erboven waar water uit kwam. Echt campingstijl.”

Zoals het een barbier betaamt knipt Rath alleen mannen. Een knipbeurt kost 31 euro, een baardtrim 19 euro en een combi 41 euro. Hij wil ook scheerbeurten voor wielrenners gaan verzorgen: “Dat gaat de Ferry Seksie Legsbehandeling heten.”

Ferry Seksie Van der Pekstraat 39

Tips? open@parool.nl.