Barbara Barend: ‘Het Rijksmuseum is helemaal leeg het mooist’

Sportjournalist Barbara Barend (45) woont met vrouw en kinderen in Aerdenhout, maar voelt zich nog altijd Amsterdammer. ‘Mooiste plein van de stad? Alle voetbalpleintjes.’

Mijn buurt

“De Stadionbuurt. Daar heb ik negentien jaar gewoond. Ik woon nu met mijn vrouw en kinderen in Aerdenhout, maar ik heb mijn oude woning nog steeds. Het leuke van de Stadionbuurt is dat het gemêleerd is. Het is een ons-kent-onsbuurt en iedereen houdt elkaar in de gaten. Toen mijn huidige vrouw voor het eerst bij mij had geslapen, kwam de buurman meteen naar buiten om te vragen wie ze was. Daar hebben we enorm hard om gelachen.”

Eerste keer in Amsterdam

“Dat was op 30 juni 1974, toen ik werd geboren in het VU ziekenhuis. We woonden toen in Amstelveen, maar mijn ouders wilden per se dat ik in Amsterdam geboren zou worden.”

De stad ontvluchten

“Dan ga ik graag naar de duinen en het strand, in de omgeving waar ik nu woon. Buiten zijn vind ik heerlijk.”

Favoriete speciaalzaak

“Slagerij Zikking & Zoon op de Marathonweg. Ze hebben heerlijk vlees en het is er hartstikke gezellig. Ik haal altijd kalfsworstjes voor de kinderen. Ze hebben veel Joodse klanten, dus voor veel producten waar normaliter varkensvlees in zit gebruiken ze hier rundvlees.”

Slagerij Zikking Beeld Lin Woldendorp

Met pek en veren de stad uit

“Homohaters. Amsterdam was altijd een leuke, vrije stad, maar dat lijkt veel minder geworden. Toen ik net uitging naar de Roxy en de Reguliersdwarsstraat zag je overal flamboyante mensen lopen en iedereen zoende met elkaar. Dat gebeurt amper meer.”

Beste restaurant

“Baut. Eigenaar Michiel van der Eerde was vroeger een van mijn buurjongens. Ik hou van jonge ondernemers, die maken de stad leuk. Andere restaurants waar ik graag kom zijn Lastage, La Fiorita en Gebr. Hartering.”

Baut Beeld Lin Woldendorp

Lekkerste broodje

“Een broodje halfom bij Sal Meyer, maar dat bestaat helaas niet meer.”

Wil altijd nog

“Ik zou wel een mooie, kleine etage op een rustig gedeelte van de grachtengordel willen. Maar ja, wie niet? Ik zou trouwens ook altijd nog een keer een wedstrijd willen spelen in het Ajaxshirt.”

Kerk

“Ik kom graag bij de Liberaal Joodse Gemeente bij de RAI. Daar ben ik lid van. Maar het mooist is de Portugese Synagoge met de schitterende bibliotheek, Ets Haim. Ik kom er geregeld, voor bruiloften, herdenkingen en rondleidingen.”

Bibliotheek van de Portugese Synagoge Beeld Lin Woldendorp

Ik voel me Amsterdammer omdat...

“Overal waar ik kom ken ik de weg, ik ben nergens bang en kan lachen om Amsterdamse humor.”

Museum

“Het Rijksmuseum, alleen al vanwege het gebouw. Het museum is het mooist als het helemaal leeg is en je er in je eentje doorheen mag lopen. Ik heb die mogelijkheid weleens gehad, magisch.”

Favoriete Amsterdammer

“Johan Cruijff. Als sporter, maar ook als mens. Hij staat symbool voor de Amsterdamse bluf. Alles aan hem ademt Amsterdam. Hij is een voorbeeld.”

Mooiste herinnering

“Mijn bruiloftsfeest in restaurant Oliver’s op de Zuidas. René Froger zong This is the moment en Trijntje Oosterhuis pakte met een borreltje op ook spontaan de microfoon voor een paar liedjes. Daarna danste ik met Humberto Tan, die smeet me alle kanten op. Ik was toen zwanger en was bang dat ik spontaan zou bevallen, haha.”

Markt

“Op de markt op het Stadionplein ken ik de mensen en weet ik precies welke stalletjes ik goed vind. Mijn favoriet is die met verse hummus van een jong stel met Iraanse roots uit Edam. As Delicatessen heet het.”

Monument

“Het Verzetsmonument op de Apollolaan. Daar gingen we vroeger op 4 mei altijd heen voor de herdenking.”

Het Verzetsmonument Beeld Lin Woldendorp

Beste plek om te relaxen

“Het Amsterdamse Bos, en dan aan de kant van de Nieuwe Meer. Daar kun je heerlijk zwemmen, suppen en op een kleedje relaxen.”

Mooiste plein

“Alle voetbalpleintjes. Ik speelde zelf op het Tuyll van Serooskerkenplein, maar neem bijvoorbeeld ook het Appie Nouriplein. Dat Appie daar altijd voetbalde staat symbool voor het Nederlandse voetbal. Pleintjesvoetbal.”