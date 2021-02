Bar Valdi heeft zich gespecialiseerd in shakshuka

Van ondernemers wordt in coronatijd veel creativiteit gevraagd. Hoe gaan ze om met de lockdown? Dat lees je in de rubriek Ode tijdens corona. Vandaag: Alphons de Vries (23, links op de foto), manager van Bar Valdi, bedacht een afhaal- en bezorgservice voor shakshuka.

Wat betekent de lockdown voor uw zaak?

“Omdat we tijdens de coronacrisis veel tijd over hadden, wilde ik samen met de teamleider van het barpersoneel en vriend Max Zegerius (22, rechts op de foto, red.) iets vernieuwends bedenken. Bar Valdi bestaat vooral uit gezelligheid, drank en bittergarnituur. Toch misten we nog een substantiële hap bij de bar. Uiteindelijk kwamen we op Shakshuk: een afhaal- en bezorgservice voor ­shakshuka, een gerecht op basis van paprika, tomaat, gepocheerde eieren en oosterse specerijen. We zijn een maand geleden ­begonnen en tot nu toe loopt het goed.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“Ons personeel werkt mee om van Shakshuk een succes te maken, ­bijvoorbeeld met de mise-en-place. Het team is onwijs blij dat ze op deze manier toch werk hebben. Als de horeca weer open mag, kunnen we hopelijk het hele terras laten ­genieten van onze shakshuka.”

Heeft u nog creatieve inzichten ­gekregen door de situatie?

“We hebben van de nood een deugd gemaakt door met z’n allen te werken aan dit nieuwe plan met smaken uit het Midden-Oosten. Waar we eerst alleen maar frituurden in de keuken, gebruiken we hem nu om een echt gerecht te bereiden. En we proberen actief te zijn op Instagram, waar we foto’s delen van gerechten die we maken.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Max en ik geloven in het concept en dat is, denk ik, het allerbelangrijkste. Het geeft een fijn gevoel dat we het personeel nu vaker zien en dat we samen Shakshuk zijn begonnen om de crisis te boven te komen.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel weer wordt versoepeld?

“Het lijkt me fantastisch om straks weer niet te weten of mijn avond bij Disco Dolly of bij iemand thuis eindigt. Die ongeplande avonden mis ik erg. Ook kijk ik ernaar uit dat het bij Bar Valdi weer een sociaal gebeuren wordt met ­allerlei soorten gasten.”