Bar Theo in de Jordaan is een ode aan verzetsheld Theo Ruiter

Bar Theo in de Jordaan wil, net als zijn naamgever Theo Ruiter destijds, een podium bieden aan creatievelingen. Beeld Jennifer Gijrath

Bar Theo is pas een paar weken open, maar de voeten gingen er al meermaals van de vloer. “Met ADE hing er iemand in de vlaggenmast,” vertelt mede-eigenaar Peter Bas Mensink (45). In het nieuwe café op de Rozengracht hebben ze naast eten en drinken ook een culturele agenda.

Bar Theo is vernoemd naar Theo Ruiter, die ooit een café runde in hetzelfde pand en wordt herinnerd als een held in de Jordaan. Doordat hij tijdens de oorlog een Duitse officier uit het water redde, was hij in de gratie van de bezetter. Ruiter gebruikte deze positie om talloze Amsterdammers uit Duitse handen te bevrijden. Na de oorlog werd zijn Café Theo Ruiter een plek waar dichters, muzikanten en kunstenaars als J.C. Bloem en Remco Campert samenkwamen. In lijn met de geschiedenis van het pand biedt het huidige Bar Theo een podium aan creatievelingen.

Zo nodigen ze elke drie maanden een kunstenaar uit om de zaak onder handen te nemen. Nu is de vormgeving gedaan door Bart Koldewee, die er zijn zwart-witte shaped paintings en een muurschildering aan de wanden en op de bierviltjes exposeert. Ook is er een wekelijks dj-programma met opkomende artiesten.

“We willen een plek zijn die inspireert en meer biedt dan alleen bier,” aldus mede-eigenaar Dion Verbeek (39). “Veel uitgaansplekken worden duurder in Amsterdam en in Bar Theo mogen gasten gratis dansen.” Verder kunnen mensen hier terecht voor cocktails (€12) en vegan Vietnamese gerechten als tapioca dumplings (€8) en roll-it-yourself springrolls (€15).

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.