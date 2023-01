Bar Hachi in De Pijp: ‘We zijn een cocktailbar, maar we hebben ook een biertap’

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: tot in het holst van de nacht cocktails drinken bij Hachi, op de Albert Cuypstraat.

Het nachtleven van Amsterdam laat veel te wensen over en wat dat betreft is De Pijp geen uitzondering. Wat een van de bruisendste stukjes Amsterdam zou moeten zijn, kent welgeteld nul clubs en slechts twee cafés waar je in het weekend na drie uur ’s nachts terechtkunt. Goed nieuws, dus, dat er een derde bij komt: Bar Hachi, op de Albert Cuypstraat.

De eigenaren – bekend van Calle Ocho en ChinChin – hebben naar het Oosten gekeken voor inspiratie. Schilderingen van geisha’s, pagodes en bamboe versieren de smalle ruimte, die door strategisch geplaatste spiegels ruimer lijkt dan hij is. Achter de bar hangt een groot draaiwiel met neonlicht, dat verschillende prijzen – voornamelijk shotjes – belooft. Voor acht euro krijg je een shotje en mag je hem laten draaien.

De focus ligt bij Hachi op cocktails, die veelal een Japanse twist hebben. Zo is er de Melon Oldfashioned (€14,50), met onder meer meloen, Japanse pruimenbitters, en bourbon die op smaak is gebracht met bacon.

Minder Japans, maar nog excentrieker, is de Vijgezel (€13). Door twee verschillende mezcals te mixen met, onder andere, vijgensap, honing en een bitter van zwarte walnoot, smaakt dit drankje naar een kaasplankje. Om dit te accentueren, wordt de cocktail geserveerd met twee stukjes Old Amsterdam.

“Nergens in Amsterdam kun je tot zo laat zulke unieke cocktails drinken,” vertelt Boris Omes (20), de manager. Maar naast een hotspot om cocktails te nippen, moet Hachi ook een plek zijn waar kan worden gefeest. “We zijn een cocktailbar, maar we hebben ook een biertap,” vat Omes het samen. Het interieur, de cocktails – het lijkt misschien wat chic allemaal. “Maar een biertje kost hier ook gewoon €3,50, net zoals in de rest van De Pijp,” aldus Omes.

Bar Hachi Albert Cuypstraat 18, Zuid Voorganger Café Nachtzusters Bijzonder Manager Boris Omes is met zijn twintig jaar waarschijnlijk een van de jongste barmanagers van Amsterdam. Opvallend De wc-hokjes hebben doorkijkspiegels, zodat je vanaf de wc de mensen in de rij kunt gadeslaan.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.