Bar Baut is voor een laatste keer verhuisd, naar Zuid

Vandaag: Bar Baut.

Rondreizend restaurant Baut stopt met reizen. Het is voor een laatste keer verhuisd, naar Zuid. Het is Baut zoals we gewend zijn: opvallende muurschilderingen, goed eten en lekker borrelen. De focus is wel iets verschoven: waar die eerst voornamelijk op het eten lag, is de borrel nu net zo belangrijk. Chef en eigenaar Michiel van der Eerde (46): “Dat zorgt voor een ongedwongen sfeer.”

Van der Eerde – bekend als jurylid van Masterchef – zal in de eerste paar maanden zeven dagen per week in de keuken staan. “Ik wil dat iedereen die binnenloopt mijn kop ziet.” En dat lukt aardig, met een open keuken midden in het restaurant. “Zo kan ik makkelijk iedereen gedag zeggen.”

Dat vorige vestigingen tijdelijk ­waren, was volgens Van der Eerde terug te zien in het interieur. Nu is dat anders. “Hier is zoveel sfeer dat ik al wist dat het een succes was, voordat de eerste gasten binnen waren.”

Op het menu staan, naast de klassiekers, meer groente­gerechten dan voorheen, zoals ­geroosterde spitskool. “We brengen het beste van ­zeven jaar Baut samen, maar gaan ook met de tijd mee.” Alle gerechten kosten €12.

Eén specifieke aanrader heeft Van der Eerde niet. Maar de steak tartaar met baconmayonaise – een recept dat ooit geheim was – kan niet onbesproken blijven. “Daar word ik zelf nog steeds opgewonden van. Het blijft m’n signature dish.”

Bauts reislust is overigens nog niet compleet verdwenen; kleinschalige pop-ups zullen blijven verschijnen.

Bar Baut Stadionweg 320

