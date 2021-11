Bar Bachrach: streetfood met een Midden-Oosterse twist

Beeld Sophie Saddington

“In dit deel van Europa weten ze niet zo goed wat ze met een aubergine moeten.” Yaniv Lenga (39) komt oorspronkelijk uit Tel-Aviv en is de nieuwe chef van Bar Bachrach, een streetfood restaurant dat mediterraans eten combineert met kruiden en specerijen uit de Arabische en Israëlische keuken.

Voorheen zat hier eetbar Wilde Zwijnen, niet te verwarren met het restaurant, maar die sloot haar deuren vanwege de coronacrisis. Eigenaar Julia Bachrach (45) wilde iets anders met de zaak, waarna ze toevallig Lenga ontmoette, die zocht naar een nieuwe uitdaging.

Op het fornuis ligt een metalen bak met kapotgebrande aubergines. Lenga trekt het verbrande velletje van eentje af. “Hier maken we bijvoorbeeld carpaccio van.” De gerechtjes bij Bar Bachrach kun je vergelijken met tapas. Er is geen voor-, hoofd-, of nagerecht, en mensen kunnen het eten delen.

Op de kaart vind je onder meer een Franse kippenleverpaté met een perenchutney en huisgemaakte specerijenmix baharat (€11). En bij een Spaanse octopuscarpaccio met chorizo-olie wordt een Marokkaanse salade geserveerd (€13).

Wat het restaurant een Tel-Aviviaanse sfeer geeft, is het idee van eten delen: er moet altijd iets op tafel staan. Lenga vertelt hoe mediterrane landen richting het oosten een deel van hun eten delen, bijvoorbeeld als het gaat om de Jeruzalem Bagel, een langwerpig stuk brood met sesamzaad. Lenga: “Ik heb met Grieken gewerkt die zeiden ‘Hé, dat hebben wij ook, en de Turken ook.’ Maar ieder natuurlijk op zijn eigen manier, met andere ingrediënten en variaties.”

Tips? open@parool.nl.