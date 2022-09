Bandje Live Wire zoekt een nieuwe zangeres

Oefenen in de garage, een demo opnemen en op het podium staan: spelen in een band is voor veel jongeren een droom. Deze jonge Amsterdammers doen het. Het Parool gaat bij ze langs. In deze tiende en laatste aflevering: Live Wire.

Naam Live Wire

Sinds september 2017 (begonnen onder de naam The Superfly’s)

Genre bluesrock, eigen werk

Bandleden zanger en tweede gitarist Xander Schep (22), drummer Rens Jansen (22), bassist Mat Goris (20), gitarist Michael Groenescheij (22), allen uit Amsterdam

Kennen elkaar van het Berlage Lyceum

Repeteren in de Q-Factory, op maandagavond tijdens bandcoaching bij de Dutch School of Popular Music (DSOPM), en op een ander, wisselend moment

Aantal optredens 13

Mat: “Qua riffs en gitaarwerk is onze muziek te vergelijken met The Blue Stones.”

Xander: “Een sterk punt van onze muziek is, denk ik: een herkenbaar refrein met zanglijnen die mensen onthouden.”

Mat: “Bij een gig in Delft zong voor mijn gevoel iedereen mee, terwijl niemand ons repertoire kende.”

Xander: “Ons eerste optreden buiten DSOPM was ook in Delft. Met mijn pa’s auto reden we daarheen. Versterkers in de kofferbak, gitaren op de achterbank. Naar een andere stad rijden voor een optreden vonden we wel vet.”

Mat: “We zijn best een chaotische band, maar we brengen nu meer structuur aan.”

Rens: “Waarom Michael er nu niet is, weten we niet. Meestal is hij er altijd. Vroeger kwamen mensen vaak te laat. Dat heeft inmiddels consequenties. Repetitieafzeggingen moeten minstens 24 uur van tevoren en je mag niet meer dan vijf minuten te laat zijn. Lukt dat niet, dan leg je geld in de pot.”

Mat: “Dat is voor het boeken van repetitieruimtes of het huren van apparatuur voor optredens. Ik ben de penningmeester en neem de administratieve taken op me.”

Xander: “Ik probeer optredens te regelen, maar dat is lastig, na de coronatijd. Best vaak vraag ik Amsterdamse cafeetjes of we daar kunnen spelen. Maar iedereen wil weer optreden. Dan kiezen ze vaker voor populairdere bands.”

Rens: “Toch wordt het tijd om ons geluid buiten onze vriendenkring te krijgen.”

Xander: “Dit jaar willen we ook een album opnemen. Dat is wat vertraagd omdat onze zangeres gestopt is. Ik zong altijd samen met haar.”

Rens: “We vinden het fijn om een mannelijke én vrouwelijke zanger te hebben. Dus we zoeken nu nog iemand die in it to win it is. We zijn niet meer vier gasten op de middelbare school die voor de lol muziek maken, we willen er echt wat mee doen.”