Bandje Dissect The Stage heeft al zo’n vijftig eigen nummers. ‘Zolang we het leuk vinden, blijven we spelen’

Band Dissect the Stage, met van links naar rechts Teun Schuur, Mees Brandsema, Koos Franken, Ferris Jordan, Rigmundis van Boetzelaer Beeld Jakob van Vliet

Naam Dissect The Stage

Sinds 2016

Genre alternatieve rock, voornamelijk Nederlandstalig eigen werk

Bandleden gitarist Teun Schuur (19), zanger-gitarist Mees Brandsema (18), drummer Koos Franken (18), toetsenist Ferris Jordan (17), bassist Rigmundis van Boetzelaer (18), allen uit Amsterdam

Kennen elkaar van school en via elkaars ouders

Repeteren op vrijdagavond bij Rock Supplies

Aantal optredens 15

Ferris: “Deze band begon toen we elf, twaalf waren. We gingen spelen met bandcoaching bij het Muziekpakhuis. Ons eerste optreden dat ik mij nog goed herinner was bij de Buurtboerderij in West. Wij waren het voorprogramma, maar de hoofdband kwam niet. Dus mochten we nog een set spelen.”

Teun: “Ik denk dat we zo’n vijftig eigen nummers hebben, al zijn er een paar echt uitgewerkt. Muziektheorie vind ik heel leuk om te leren begrijpen en toe te passen in onze nummers. Dan hebben we een paar akkoorden en weet ik wat er muzikaal bij past.”

Koos: “Inspiratie halen we uit bands als Nirvana en Palaye Royale. In het eerste jaar van deze band speelden we covers, waaronder Heathens van Twenty One Pilots en Green Day’s Boulevard of Broken Dreams.”

Mees: “Vrijwel alle eigen nummers zijn Nederlandstalig. Ik ben sinds 2021 als gitarist bij de band gekomen. Pas recent ben ik de zanger. Nu schrijf ik een Engelstalig nummer. Ik ga kijken welke taal ik fijner vind.”

Koos: “Mees is onze derde zanger, de rest van de bezetting is nog dezelfde als toen we de band begonnen. Steeds een nieuwe zanger in de band is best lastig. Al vonden we telkens snel een nieuwe, veel van onze vrienden zijn muzikaal. Toen de vorige zanger wegging, dacht Mees: ik neem de zang wel over.”

Rigmundis: “We maakten pas een nieuwe taakverdeling. Ik inventariseer alles. Ik heb een Google Drive aangemaakt met opnames, concepten, nummers die af zijn. Alle akkoorden en teksten staan erin, zodat alles op een plek te vinden is.”

Mees: “Ik regel meestal de oefenruimte.”

Rigmundis: “Maar sommige verdeelde taken blijken beter te werken in overleg met elkaar, zoals het maken van Instagramposts.”

Koos: “Zolang we de band leuk vinden, blijven we spelen. We zien wel waar het schip strandt.”