Bakkerij of patisserie? Loof is het allebei en is gespecialiseerd in zuurdesembrood

Beeld Sophie Saddington

Door de gigantische ramen met glas in lood schijnt het licht op de broden. Op de Bilderdijkstraat zit sinds deze maand Bakkerij Loof, een bakkerij die zich specialiseert in zuurdesembrood. Begeleid en financieel gesteund door de buren, Café Binnenvisser, zijn Mourad Saber (35) en Fien Weeda (32) deze samen begonnen.

Saber, van huis uit grafisch designer, was als bewoner van de De Clercqstraat kind aan huis bij de Marokkaanse bakker die naast Café Binnenvisser zat. Hij wilde ooit een eigen bakkerij beginnen. Toen de Marokkaanse bakker aangaf zijn zaak te willen verkopen, wist Saber: dit is het moment. De ervaren bakker Weeda is erbij gekomen om als hoofdbakker te fungeren. “Zij moest mede-eigenaar worden,” zegt Saber. “Ze is immers het hart van de bakkerij.”

Loof is gespecialiseerd in zuurdesembrood met tussen 80 en 100 procent hydratatie. Honderd procent betekent dat er evenveel water als meel wordt toegevoegd. Hierdoor is het deeg heel vochtig. Het nadeel: moeilijk te vormen brood, alles moet met de hand en het vereist veel kunde. Het voordeel: het brood heeft ‘een heel eigen smaak’.

Zo is er schuitblikbrood (€4,50) dat in een blik gebakken wordt omdat het anders uitloopt. Ook kun je koffie en broodjes (tussen €5,50 en €7) krijgen; die worden bedacht in samenwerking met de chefs van Café Binnenvisser.

Loof is daarnaast ook een patisserie. Saber: “In Nederland moet je vaak kiezen: ben ik bakkerij of patisserie, maar in Frankrijk is het heel normaal om beide te zijn.” Ze hebben er speciaal een patissier voor aangenomen.

Bakkerij Loof Bilderdijkstraat 38

