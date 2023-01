Bakker El Mauri is een van de beste lowbudget-ontbijtadressen van de stad (8)

Als je niet beter weet, loop je El Mauri zo voorbij. Zonde, want bij deze bakker in De Pijp kun je al jaren terecht voor een uitgebreid Marokkaans ontbijt mét vakantiegevoel. Dat de msemen aan de droge kant is, nemen we op de koop toe.

Het leek me een uitstekend idee om het nieuwe jaar te beginnen met een vakantie in Marokko. Dat is een van mijn lievelingslanden, niet in de laatste plaats vanwege de keuken en, nou ja, óók vanwege de serviezen. Ik zal u op deze plek niet vermoeien met verhalen over de idiote hoeveelheid borden en schalen die ik koste wat kost een reis lang wilde meeslepen, maar laten we het erop houden dat leven met een serviesverslaving niet altijd even makkelijk is.

Die struggles werden rijkelijk gecompenseerd door dampende schalen couscous, houtskolerige octopussen opgediend met tuinbonen, tomaat en de zo verslavende gekonfijte citroentjes, schalen vol sardientjes en enorme krabben die – zo uit de zee – op het vuur werden gelegd. Elke dag was een feest. Dat begint in Marokko al bij het ontbijt, want wakker worden met duizend­gaatjespannenkoeken, muntthee en eitjes met olijven? Daar kan natuurlijk vrij weinig tegenop, zeker niet in de ochtendzon.

Het was dan ook even wennen toen ik weer in een nat en guur Amsterdam stond. Om de post-vakantieblues voor te zijn, zat er maar één ding op: onmiddellijk naar El Mauri fietsen, de Marokkaanse bakker in De Pijp waar ik ooit om de hoek woonde, voor een laatste vakantie-ontbijt.

Bonte mix

De inrichting kan bijna niet ­eenvoudiger: voorin lijkt het de zoveelste bakker, achterin staan formicatafeltjes met skaileren stoelen. Het systeemplafond trekt hier en daar krom en de kunstwerken met Marokkaanse tafereeltjes hangen wat scheef, maar dat stoort niet: het is er gezellig dankzij een constant komen en gaan van een bonte mix aan mensen – vooral mannen eigenlijk – van alle leeftijden. Van taxichauffeurs tot studenten: het zit er allemaal en bijna iedereen is druk in de weer met zijn telefoon.

Bestellen gaat aan de kassa, kiezen doe je van het grote zwarte bord aan de muur dat dienstdoet als menukaart. Daar staan veel panini op, maar voor het ontbijt moet je in het midden van het bord zijn. Geen idee wat je moet bestellen? Kijk dan gewoon in een van de drie vitrines.

Voor wie zijn dag hartig wil beginnen, zijn er in olijfolie gebakken eitjes: twee voor 3,75 euro. Voor 1,25 bestel je er kaas, worst of – zeker doen – olijven bij. Inderdaad, dat zijn prijzen die je in De Pijp nog maar zelden tegenkomt. En dan zijn de eitjes ook nog eens perfect gebakken. Op verzoek krijg je er bestek bij, maar bijna iedereen eet hier met z’n handen, met als hulpmiddel wat prima brood dat in plastic bakjes op tafel komt. Meer brood proeven? Bestel dan voor 1 euro een punt harcha, een Marokkaans panbrood gemaakt van griesmeel. Het is krokant van buiten en zacht en kruimelig van binnen en heeft dankzij de gries­meel een lekker ruwige structuur.

Beeld Eva Plevier

Baghrir en msemen

Voor wie zoet wil, zijn er pannenkoekjes: baghrir en msemen. Beide worden in Marokko in de ochtend gegeten en hebben weinig te maken met de Nederlandse pannenkoek. Baghrir zijn luchtig, licht en sponzig. Je ­herkent ze aan de lichtgele kleur en de talloze gaatjes, vandaar ook de bijnaam duizend­gaatjespannenkoek. In Marokko at ik ze lichter dan bij El Mauri, waar ze veel groter en wat zwaarder zijn – alsof ze zich hebben aangepast aan het weer. Voor 1,25 euro krijg je een flinke pannenkoek. Hij komt in punten gesneden op tafel, glanzend en zompig, en het is een genot om te zien hoe al die gaatjes zich in no-time volzuigen met honing.

Msemen wordt net als baghrir gemaakt van bloem en gries­meel, maar is verder totaal anders: het zijn vierkante, gelaagde pannenkoekjes. Smakelijk, al is de versie van El Mauri aan de droge kant. En ja, ik besef dat mijn lat na een dikke week Marokko hoog ligt, maar deze kunnen echt wel wat vetter.

Voor erbij zijn er koffie, smoothies (die met kaki is zalig zachtzoet) en natuurlijk muntthee. For the record: die laatste heeft in de verste verte niets te maken met de idiote kopjes lauwwarm water met ­bosjes munt die in veel Nederlandse horeca worden geserveerd. Nee, Marokkaanse muntthee is een verhaal apart. De bereiding gaat stukken zorg­vuldiger: hij wordt gemaakt met groene thee (bij voorkeur gunpowder) en op smaak gebracht met munt en flink veel suiker. Soms wordt de thee hoog opgegoten in een glas – een uiting van respect –, maar dat hoef je bij El Mauri niet te verwachten: daar wordt de thee nog nét niet op tafel gekwakt.

Maakt niet uit, want dit is een goudeerlijke zaak waar je voor goudeerlijke prijzen je dag kunt beginnen. Want waar krijg je voor ongeveer 8 euro per persoon zo’n royaal ontbijt? Precies. En die extra vakantiedag komt er gratis bij.

El Mauri Van Woustraat

ma-zo 07.00-18.00 uur

8 Best

De glanzende duizendgaatjespannenkoeken die zich in no-time volzuigen met honing.

Minder

De msemen is aan de droge kant.

Opvallend

Je kunt hier zeven dagen per week vanaf 07.00 uur terecht voor een ontbijt. Lunchen kan trouwens ook.

Leukste tafel

Dat maakt hier vrij weinig uit, maar vanaf de tafel linksachterin overzie je de hele zaak.

Mara Grimm.

