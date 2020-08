Bagels & Beans: een prima zondagse brunch

Ook lekker na een looping: de tomaat­bagel is nog warm. Beeld Monique Van Loon

Waar bestellen we?

Ik moest de boeken er even op naslaan, maar Bagels & Beans blijkt al sinds 1996 in ons land te huizen. Elke vestiging voelt anders, maar het menu is overal hetzelfde – en sommige klassiekers, zoals ‘bagel rookkippetje’, staan al zo lang ik me kan heugen op de kaart. Inmiddels bezorgen ze ook, vanuit elf locaties in stad, van Oostpoort tot IJdok.

Wat biedt het menu?

De bagels zijn opgedeeld in categorieën, met verschillende soorten roomkaas, warme bagels (zoals een tuna melt of bagel ‘tosti’) en specials (daar is het rookkippetje!). Nieuw, althans voor mij, zijn de salades, met zalm, kip of geitenkaas. Uiteraard ontbreken ook de zoetigheden niet, zoals bananenbrood uit eigen bakkerij of appeltaart van Lanskroon. Ook leuk vind ik de menu’s, waarbij een bagel wordt gecombineerd met een taartje en sap naar keuze.

Rijden maar!

In minder dan een halfuur wordt alles keurig netjes bezorgd. Of nou ja, keurig: de doosjes zijn aan de ruime kant, waardoor de inhoud nogal opgeschud is. De bagel met zalm ziet eruit alsof ie een ritje in de Python heeft meegemaakt en ook de cheesecake heeft een looping gehad. Doet niks af aan de smaak, maar toch zonde. De twee doosjes met mokkaboontjes erbij – standaard aanwezig op de tafeltjes van Bagels & Beans – vind ik een sympathiek gebaar.

Tijd om te proeven.

De bagel mozzarella di bufala (€7,25) is royaal belegd met buffelmozzarella, tomaat, pesto, pijnboompitten en basilicum. Fijn dat je het soort bagel zelf kunt kiezen. Dat gaat bij concurrenten nogal eens fout, maar in deze bestelling heb ik alle soorten die ik uitzocht daadwerkelijk gekregen. De tomaatbagel is vers afgebakken en nog een beetje warm. Lekker.

Van de BLT (€6,80) op een witte desem­­bagel ben ik absoluut fan. De bacon van het Livarvarken is nog warm, de ­speciale mayonaise precies zurig genoeg. Klein minpunt: de gemengde sla had wat verser gekund. Ik drink er een prima ijskoffie (€3,60) bij, die overigens precies is wat de naam al zegt: koude koffie. Verwacht dus geen freakshake met melk, room of andere toeters en bellen – al kun je er wel optioneel zoete siroop in laten doen.

Klinkt goed!

Mijn gezelschap gaat voor het menu ­(€18) bestaande uit een bagel, taartje en sapje. De bagel met gerookte wilde zalm van Fish Tales, kappertjes, uitjes, sla en bieslook-roomkaas komt dus tamelijk gehavend uit z’n doosje, maar smaakt desalniettemin erg fris. Het aardbeiensapje is klein, maar supervers. De klapper op de vuurpijl is de cheesecake, een flinke punt. Hij is stevig, machtig en de bodem van bastognekoek is bijzonder smakelijk. Al met al een prima zondagse brunch.