Bagel met jalapeño en cheddar bij Breadwinner

“Bagels zijn echt comfortfood nummer één voor Noord-Amerikanen,” vertelt Jon Fairclough (34). Twee jaar geleden – in de tijd dat we troost extra goed konden gebruiken – begon de jonge Canadees thuis met het bakken van de ronde broodjes-met-gat – bestellen kon via Instagram. In een rap tempo vlogen ze deur uit. “Voor ik er erg in had, stond er een rij mensen voor mijn huis op hun bestelling op te halen.”

Toen bleek er een kind op komst en kreeg de kamer die hij gebruikte om te bakken een andere bestemming. Fairclough moest op zoek naar winkelruimte. Die vond hij in een knus straatje in de Jordaan. In de smalle, lichte ruimte met gewelfd plafond – het heeft iets weg van een kapelletje – huisde voorheen lunchroom Chez Lorraine.

Achter de toonbank zijn acht verschillende soorten bagels geregen aan dunne houten steeltjes (per losse bagel €2,50). “Voor de bagel met jalapeñopepers en cheddar komen mensen speciaal uit Amsterdam-Noord. De ingrediënten gaan niet alleen óp de bagel, maar verwerken we ook in het deeg.” Ook belegde exemplaren zijn te koop, bijvoorbeeld met avocado, sla en tomaat (€7,50) of met pastrami (€12).

“Ik krijg weleens te horen dat mijn bagels échte New Yorkse bagels zijn, dat is altijd leuk.” Veel van zijn klanten zijn expats, maar er komen ook mensen uit de buurt. Tot Fairclough medewerkers in dienst heeft, krijgt hij hulp van vrijwilligers. “Ik zou niet zonder kunnen, soms staan ze al om zes uur ’s ochtends op de stoep.”

