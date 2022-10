Bader Dabbagh geeft minderjarige asielzoekers een thuisgevoel door voor ze te koken

In het opvangcentrum in Ter Apel kookt Bader Dabbagh (29) met zijn vader voor minderjarige asiel­zoekers. Smaken van thuis geven wat houvast in onzekere tijden. Dat weet hij zelf als geen ander: hummus maken hielp hem door de lockdowns en verdrong deels de moeilijke herinneringen aan zijn vlucht uit Syrië.

Het is tweeënhalf uur rijden van Amsterdam naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel, Oost-Groningen. Bij aankomst staat Bader Dabbagh (29) te wachten. Samen met zijn vader Abdul gaat hij vandaag koken voor 250 alleenstaande, minder­jarige vluchtelingen. Wanneer we samen naar het keukengebouw lopen, wordt hij enthousiast door hen onthaald. “De chef is er weer!”

Iedere zondag koken Bader en zijn vader Arabische gerechten voor de jongeren in Ter Apel. Het asielzoekerscentrum is een bekende plek voor Bader. Als jonge twintiger woonde hij er een aantal maanden nadat hij in zijn eentje Syrië ontvlucht was. Nu runt hij samen met zijn familie een succesvol cateringbedrijf genaamd Hummus & Habibis.

Bader Dabbagh groeit op in Latakia, een moderne havenstad aan de Middellandse Zee in West-Syrië, waar veel Syriërs in de zomer vakantie vieren. Zijn vader Abdul is er slager, het gezin behoort tot de middenklasse.

Na het uitbreken van de Arabische ­Lente is Latakia een van de eerste steden in Syrië waar wordt gedemonstreerd. Het duurt echter niet lang voordat de vredige demonstraties worden beantwoord met gewelddadig militair optreden. “Elke dag stierven er honderden mensen,” vertelt Bader. “Het was een chaos en ik was onderdeel van die chaos. Mijn ouders waarschuwden me: ga nou niet naar die demonstraties. Maar ik luisterde niet. Samen met mijn vrienden stond ik op tegen de dictatuur. We vochten voor een vrij en seculier Syrië.”

In 2012 probeert een goede vriend van Bader het land te ontvluchten. Bij de grens wordt hij opgepakt. In zijn tas wordt een digitale camera gevonden met foto’s van Bader en zijn vrienden tijdens demon­straties. Met behulp van deze foto’s weten de autoriteiten nog een andere vriend te traceren en ook die wordt opgepakt. Diezelfde avond besluit Abdul dat zijn zoon Syrië per direct moet verlaten. De volgende ochtend wordt de dan achttienjarige Bader met een taxi opgehaald en van zijn geboortestad naar zijn tante in Tripoli in het noordwesten van Libanon gebracht.

Genoemd als leider

Aanvankelijk is Bader nog in de veronderstelling dat hij terug zal keren naar Syrië. Maar wanneer zijn vrienden een paar maanden later vrijkomen, hoort hij dat ze hem hebben genoemd als leider van de groep. “Ze wisten dat ik Syrië had verlaten en veilig was. In de gevangenis waren ze mishandeld en bij hun vrijlating waren ze graatmager. Door de schuld op mij af te schuiven, hebben zij het kunnen overleven.” Vanaf dat moment weet Bader dat hij niet meer terug kan. Hij besluit naar Beiroet te verhuizen. Daar kan hij tijdelijk bij een vriendin terecht. Het leven in Libanon is zwaar, het lukt hem nauwelijks om rond te komen.

Na een jaar reist Bader af naar Turkije in de hoop op een beter leven. Hij vindt werk als nachtreceptionist in een hotel in Taksim, het populaire uitgaanscentrum van Istanboel. Hier werkt hij zeven dagen in de week twaalf uur per dag. Zoals veel Syriërs wordt hij onderbetaald. Om kosten te besparen, slaapt hij overdag bij een vriend in een buitenwijk van de stad. Hij is elke dag vier uur onderweg naar en van zijn werk. Als Bader zich op een dag ziek meldt, wordt hij op staande voet ontslagen. Wanneer hij drie dagen later zijn resterende loon wil ophalen, krijgt hij niets en blijkt de baas zijn rugzak met spullen te hebben weggegooid. Wanhopig belt hij zijn vader op. Op dat moment besluit die zijn slagerij te verkopen zodat hij genoeg geld heeft om zijn zoon de risicovolle oversteek naar Europa te laten maken.

Ze spreken af bij zijn tante in Libanon, zodat zijn vader hem het geld voor de oversteek, tienduizend dollar, persoonlijk kan overhandigen. Nu Bader weet dat hij de oversteek zal moeten maken, raakt hij in paniek. “Ik hoorde zo veel verschrikkelijke verhalen van vluchtelingen die op zee verdronken.” Hij slaapt nauwelijks en krijgt psychoses. Hij slikt Xanax, een kalmeringsmiddel dat zijn tante op straat koopt. Na drie maanden kan hij zijn vertrek niet langer uitstellen en wordt hij samen met vijftig andere mannen, vrouwen en kinderen met een bootje in Marmaris opgepikt – “In de bloedhete zon zaten we als kratjes bier op elkaar gestapeld.”

Na acht uur varen over de Middellandse Zee komen ze aan op het Griekse eiland Tilos. “Bij aankomst sprong ik uit de boot en zwom meteen naar het strand. Daar haalde ik mijn telefoon uit het plastic en maakte een selfie. Er waren geen woorden die mijn gevoel konden beschrijven. Dat gevoel wilde ik me voor altijd kunnen herinneren, dus legde ik het vast.”

Beeld humansofamsterdam

De mensensmokkelaar vertrekt en laat de groep vluchtelingen achter op een af­gelegen strand. Samen met drie andere mannen gaat Bader op zoek naar de lokale bevolking. Na uren lopen komen ze bij een dorpje. De dorpelingen schieten hen te hulp en ze worden tijdelijk opgevangen in een kinderdagverblijf, dat leegstaat vanwege de zomervakantie. Elke dag komen de eilandbewoners langs met eten en drinken.

Vrijheid en lockdown

Een week later wordt Bader naar het vasteland gebracht en na drie maanden komt hij aan in het opvangcentrum in Ter Apel. Hier verblijft hij vier maanden, dan wordt hij overgeplaatst naar een azc in Winterswijk. Na zijn verblijf daar wisselt hij nog vijf keer van opvanglocatie, tot hij een woning krijgt toegewezen in Nijmegen.

In 2015 komen broer Bahaa en vader Abdul naar Nederland. Een jaar later arriveren moeder Nahed en zusje Farah. Na jaren van scheiding is de familie Dabbagh eindelijk herenigd.

Enige tijd later verhuist Bader van Nijmegen naar Amsterdam om te studeren. Hij haalt zijn propedeuse international business aan de HvA en begint aan een studie communicatiewetenschappen aan de UvA. Langzaam lijkt zijn leven op orde te komen. Aan het verleden denkt hij niet veel. Dat verandert wanneer de corona­pandemie uitbreekt en er een landelijke lockdown wordt afgekondigd.

“Opeens kwam de wereld tot stilstand. Mijn huisgenoot ging terug naar zijn ouders en ik bleef alleen achter,” vertelt hij. “Alle trauma’s van de oorlog en het vluchten kwamen daardoor naar boven. Ik raakte in een diepe depressie.” Bader komt op een wachtlijst voor therapie te staan. In de tussentijd krijgt hij weer medicatie voorgeschreven. “Ik heb meerdere hulpverleners en therapieën geprobeerd. Uiteindelijk heb ik een fijne therapeut gevonden.”

Aan het begin van zijn behandeltraject stuit Bader op The Hummus Dealer, het Instagramaccount van een Israëlische ­jongen die in Berlijn hummus maakt en bezorgt. “Ik dacht: hummus maken, dat kan ik ook.” Hij belt zijn moeder en vraagt naar haar recept. Bader maakt zijn eigen account aan, Hummus & Habibis. De eerste portie hummus maakt hij voor zijn vrienden. Die zijn zo enthousiast dat hij een klein menu samenstelt en aanbiedt. Hij schaft een blender aan – en een elektrische fiets, zodat hij bestellingen kan rondbrengen in heel Amsterdam.

Beeld humansofamsterdam

“In het begin zeiden mijn ouders: focus je nu maar gewoon op je studie. Maar rond de kerst bezorgde ik al gemiddeld acht bestellingen per dag. Toen zagen mijn ouders dat mijn idee werkte. Hummus & Habibis heeft me gered. Het gaf me wat te doen. Bovendien kon ik er mijn creativiteit in kwijt.”

Ook vader Abdul worstelde met de opbouw van een nieuw bestaan in Nederland. Bader stelt hem voor een dependance in Nijmegen te beginnen. Hij gaat in op het aanbod van zijn zoon. Zo groeit Hummus & Habibis uit tot een echt familiebedrijf: moeder Nahed neemt specialiteiten als dolmas en baklava voor haar rekening. “Het mooie is dat we allemaal heel anders zijn, maar toch goed samenwerken,” zegt Bader. “Mijn ouders zijn conservatief en bidden vijf keer per dag. Ik geloof ook wel in een God, maar in een die niet straft. We hebben veel discussies over het geloof, maar dat staat niet tussen ons in. Nu ze in Nederland wonen zijn ze een stuk ruimdenkender geworden. Ze hebben hier gezien dat je ook zonder religie een goed mens kunt zijn.”

Vechten voor eten

“Ik wilde al langere tijd iets doen voor de mensen in Ter Apel. Een vriendin van mij werkt bij het COA, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Ik vroeg haar of ik een keer eten voor de jongeren daar mocht maken. Dat was goed.”

Een week later mogen Bader en vader Abdul komen proefkoken. Ze maken falafel en hummus. Het is zo’n succes dat het COA ze een cateringcontract aanbiedt: drie maanden lang mogen ze elke zondag de avondmaaltijd verzorgen voor alleenstaande, minderjarige vluchtelingen. Normaliter bestaat het eten voor de jongeren in Ter Apel uit voorverpakte maaltijden die ze kunnen opwarmen in de magnetron. De gerechten die Bader en zijn vader verzorgen zijn door hun vertrouwdheid en variëteit meer dan welkom.

Bader en zijn vader Abdul laden hun busje uit in Ter Apel. Beeld humansofamsterdam

In Ter Apel loopt Bader door naar het keukengebouw. Daar is Abdul al druk bezig met het uitladen van het busje. Drie jongens melden zich om te helpen. Ze vervelen zich.

Hoewel Hummus & Habibis vooral bekendstaat om de authentieke hummus, zijn de Dabbaghs inmiddels bedreven in het maken van veel meer Syrische en Arabische gerechten. Vandaag staat er linzensoep op het menu. En kabseh: kruidige rijst met malse kip, geserveerd met een tomaten-yoghurtsaus. Het recept komt van oorsprong uit de regio rond de Perzische Golf. Het ziet er eenvoudig uit, maar is verrassend smakelijk, vers en voedzaam. Het eten is deels in Nijmegen voorbereid door Nahed. Hier wordt het opgewarmd en door de drie vrijwilligers netjes uitgeserveerd in verpakkingen van suikerriet. Bader: “Hummus & Habibis is plasticvrij. Dat vind ik belangrijk. Het kost iets meer, maar heeft een grote impact.”

Het is te zien dat Abdul in Syrië een ­slagerij heeft gehad: hij runt de keuken professioneel. De drie jonge vrijwilligers volgen zijn aanwijzingen vanzelfsprekend op; als je niet beter wist, zou je denken dat ze al jaren voor hem werken.

Drie kwartier voordat de jongeren hun maaltijden kunnen ophalen, staan ze al bij het hek te wachten. Als dat opengaat, worden ze in groepjes van vijftien doorgelaten. Ze rennen op Abdul af. “Vluchtgedrag,” zo beschrijft een COA-medewerker het. Veel van deze jongeren hebben tijdens hun vlucht moeten vechten voor hun eten. Hoewel hier voldoende is voor iedereen, zit die angst er nog diep in.

Anoniem en ongezien

Iedere jongere krijgt een goedgevuld bord en een bakje linzensoep mee. Sommigen zijn opgewekt, anderen kijken wezenloos uit hun ogen. Ook al zijn het nog maar tieners, aan hun blik kun je zien dat ze te snel volwassen zijn geworden. Een aantal van hen probeert stiekem een extra portie mee te bietsen, maar ze worden direct gecorrigeerd door het COA-personeel. Als iedereen zijn maaltijd heeft opgehaald, beginnen Bader, Abdul en de vrijwilligers aan de schoonmaak. Als dank voor hun hulp krijgen de helpers een extra grote portie eten mee.

“Hier zijn is een healing experience,” zegt Bader. “Ik weet hoe anoniem en on­gezien je je hier kunt voelen. Zo ver ver­wijderd van alles wat vertrouwd is. Door gerechten voor ze te koken die ze kennen, hoop ik deze jongeren iets van een thuisgevoel te geven.”

Als we naar de auto lopen, vraagt een jongen aan Bader of hij niet dagelijks voor hen kan koken. Bader: “Dat zou toch fantastisch zijn. Misschien is dat het hogere doel van Hummus & Habibis: koken voor alle azc’s in Nederland.”