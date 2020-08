Back is gezond op zijn allerlekkerst

Pasta, pilav en ‘vloeibare Snickers’-shake: alles is perfect bereid Beeld Monique Van Loon

Waar bestellen we?

Na een week vol eetfestijnen en bacchanalen, heb ik zin om even wat voedzamer te eten. Van vrienden krijg ik Back getipt: een restaurant op de Ceintuurbaan dat zich sinds eind 2018 focust op gezonde, proteïnerijke maaltijden. De zaak werd gestart door twee voormalig ABN-bankiers die ‘fresh, tasty & healthy meals’ wilden maken: goed voor je lijf, zonder in te boeten op smaak. Inmiddels is er ook een tweede vestiging, aan de Zuidas.

Dat klinkt top. Wat staat er zoal op het menu?

Acht soorten maaltijden, elk te bestellen in drie formaten: Normal (met 100 gram aan proteïne), Go Arnie (200 gram) en Go Beastmode (300 gram). Complimenten voor de originele benamingen. De ingrediënten zijn veelal gezond, maar allesbehalve saai. Denk: geglaceerde spruitjes in honing-sriracha, geroosterde maïskolf en gegrilde halloumi.

Het is zeker niet alleen groenvoer wat de klok slaat: zo wordt er ook steak, kip, kalkoen en zalm geserveerd. Naast de vooraf samengestelde items kun je ook je eigen maaltijd do-it-yourselven; met de lijst met opties ben je wel even zoet. Tot slot staat er een aantal drankjes op de kaart.

Scooteren maar!

Na 32 minuten kan ik de tas aannemen. Alles is netjes verpakt in kartonnen doosjes met gepersonaliseerde stickers. De dressing zit in aparte bakjes, dat is altijd een pluspunt.

Ik begin met de Dolce Vita (€12,45). Ik koos de ‘normale’ portie, toch blijkt het een hoeveelheid van 540 gram. Royaal! Het is een Italiaansig maaltje met cajun kippendijen, volkorenpasta, buffelmozzarella, gegrilde courgette, cherrytomaten, parmezaanse kaas en een dressing van spinazie-pesto. Werkelijk alles in deze bak kan me bekoren: de kip is fiks gegrild, de mozzarella is van hoge kwaliteit (lekker zoutig), de penne is perfect gegaard. De tomaten zijn supervers, de courgette zacht en rokerig. De extra saus heb je nauwelijks nodig, omdat het gerecht van zichzelf al sappig en geolied genoeg is. Ja, dit is absoluut een aanrader én waar voor je geld.

Mmm! Wat at je nog meer?

De Vegains (€12,45) is een plantaardig gerecht met pilav van zilvervliesrijst, tempeh, ingelegde komkommer, pittige broccoli, geroosterde bloemkool, pompoenpitten en een basilicum-citroenvinaigrette. De in pindakaas gemarineerde tempeh is de ster van de show. Ik snap wat de eigenaren bedoelen met hun concept: dit is healthy én smakelijk.

Ik sluit af met de chocolate peanut butter protein shake (€4,-). Een flesje met 300 ml aan… ik kan het niet beter zeggen dan: vloeibare Snickers. Zoet, romig, machtig: als dit gezond is, wil ik het elke dag wel.

Back

Open ma-zo 11.30 tot 21.30 uur

Bestellen via UberEats

Prijs €28,90 voor twee maaltijden en een shake

Aanrader Ja, dit is een absolute aanrader. En zeker niet alleen voor gezondheidsfanaten.