Baby’s groeien als kool uit hun kleding, daarom: rompers te huur

Gray Label maakt comfortabele en minimalistische kleding voor kinderen van 0 tot 10 jaar. Beeld nne Dokter

Iedereen met kleine kinderen herkent het wel. Je krijgt na de geboorte zoveel rompers, jurkjes en schattige broekjes cadeau, op een dag kijk je in de kast en hangt bij een derde het kaartje er nog aan: vergeten. De rest is slechts enkele keren gedragen en inmiddels te klein. Emily Gray (37), moeder van drie, weet er alles van. Als eigenaar en creative director van Gray Label, een van de eerste duurzame en mini­malistische kinderkledingmerken, raakte ze gefascineerd door de circulaire economie. “Kinderen van 0 tot 2 jaar groeien zo snel uit kun kleding, baby’s groeien in het eerste jaar gemiddeld zelfs 25 centimeter. Onze items zijn gemaakt om lang te worden gebruikt, dus een leenconcept op basis van een abonnement is gemáákt voor ons.”

Het was even puzzelen, het moet uiteraard financieel ook iets opleveren en de tijd zal leren of Nederland er al groen genoeg voor is. Maar een pilotonderzoek in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, waaruit blijkt dat jongeren openstaan voor alternatieve manieren van consumeren, én een testperiode onder veertig gezinnen leverden in elk geval genoeg enthousiasme op. Per 1 juni start Gray Label daarom in Nederland, België en Duitsland met kinderkledingverhuurservice RNTD.

Beeld nne Dokter

Hoe werkt het? Op de site van RNTD zoek je de gewenste kledingstukken uit, je kiest het aantal stuks dat je wil huren en zodra je kind eruit is gegroeid, stuur je ze terug en krijg je een pakket in de nieuwe maat toegestuurd. Een abonnement is er vanaf 25 euro per maand voor vier kledingstukken.

Gray: “Je krijgt de kleding in een speciaal zakje, waarin het ook teruggestuurd dient te worden. Bij ons wordt de kleding vervolgens chemisch gereinigd en wordt bekeken of het opnieuw kan worden verhuurd. Het doel is om de kleding weer zo goed als nieuw de deur uit te laten gaan en uiteindelijk in drie gezinnen te laten meedraaien. Kleding die terugkomt die we niet meer kunnen doorverhuren, willen we graag recyclen. Alleen het knullige is dat je enorme aantallen nodig hebt voordat het interessant wordt om überhaupt te recyclen. Voor nu gaan we ze dus doneren aan een goed doel.”

Nieuw en gebruikt

De abonnementservice RNTD geldt tot peuters van twee jaar. Gray: “Doortrekken tot tien jaar is lastig, want oudere kinderen doen veel langer met hun spullen.” Het kan zijn dat abonnementhouders vier nieuwe stuks krijgen, maar vaak zal het een mix zijn van nieuw en gebruikt. In eerste instantie wilde Gray samengestelde pakketten aanbieden, maar dat werkt niet, zo bleek, mensen willen toch zelf model en kleur kiezen.

Snijdt ze zichzelf niet in de vingers met dit initiatief? “RNTD is een verlengstuk van het merk, het past zo goed in onze visie en duurzame missie dat het Gray Label alleen maar zal versterken. Ik denk uiteindelijk dat we sowieso met z’n allen naar een verhuursysteem zullen gaan, ook voor volwassenen. Dat zie je hier en daar al oppoppen.”

Door het coronavirus zijn veel mensen angstiger geworden voor virussen en bacteriën. Denkt Gray dat mensen voor hun baby over durven gaan op tweedehands kleding? “ Het zou kunnen dat ze dat eng vinden, maar er gaat niets naar een volgend kindje zonder dat de kleding uitvoerig geïnspecteerd en gereinigd is. Ik ben nog aan het broeden op een stempel dat erin moet komen voordat het weer de deur uitgaat, een keurmerk van hygiëne.”

Mañana, mañana

Gray is de dochter van een Engelse vader en Hollandse moeder, geboren in Londen, opgegroeid in Rotterdam-Hillegersberg en afgestudeerd aan het Amsterdam Fashion Instituut (AMFI). Samen met een vriendin importeerde en distribueerde ze daarna het Argentijns merk Akiabar, maar vanwege het continue ‘mañana, mañana’ van de Argentijnen stopte ze ermee. “Ik dacht: als ik weer iets ga starten, wil ik niet meer van tien tussenpersonen afhankelijk zijn.”

Toen ze in 2009 zwanger was van haar oudste kind, zoon Beer, ontstond het idee voor Gray Label. Een bezoek aan haar schoonzus in Parijs had haar de ogen geopend. “Zo schreeuwerig als veel kinderkleding in Nederland is, zo anders is het in Parijs, waar vaak een zachter kleurenpalet wordt gebruikt. Ik vind dat een baby niet overspoeld moet worden door allerlei poespas, felle kleuren of prints, voor mij is het belangrijk dat het kind in z’n puurste vorm naar voren komt.”

Het resulteerde in Gray Label: comfortabele, minimalistische en zachte kleding van organisch en gecertificeerd katoen voor kinderen van 0 tot 10 jaar. De kledingstukken zijn uniseks en zonder teksten. Het kleurbeeld is muted: zachte tonen als oudroze, oker, blue gray en grijs mêlee. Elk seizoen introduceert Gray een nieuwe kleur, dit keer is dat faded red.

Beeld nne Dokter

Inmiddels wordt het merk verkocht bij meer dan tweehonderd retailers in dertig landen, van Amerika tot Rusland, Kazachstan, Koeweit en Nieuw-Zeeland. Gray is nog steeds de enige eigenaar.

De laatste drie jaar zat Gray met haar kantoor, winkel en showroom in de Eerste Looiersdwarsstraat in de Jordaan. Toen ze eruit barstte, verhuisde ze haar kantoor naar de Lange Leidse­dwarsstraat. Sinds augustus zit de winkel in de Huidenstraat. “Zeventig procent verkopen we aan toeristen die gewend zijn wat meer uit te geven aan kwaliteitskinderkleding. Het was wel een spannende stap, de huur is maal drie, dus moest mijn omzet ook maal drie worden, maar het liep, tot de lockdown, prima. Sinds anderhalve week zijn we weer open, de klandizie komt langzaam op gang, maar toeristen blijven voorlopig nog wel even weg.”

Tussendoor woonde ze nog een tijd in een boerderij op Ibiza om ‘weer even als gezin te aarden’. “Het ging allemaal zo snel, allebei een drukke baan, drie kinderen tussendoor, continu stressen en haasten. Marijke Vos, mijn rechterhand, was mijn ogen en oren op kantoor, maar toen ik nieuwe medewerkers niet meer kende, was het tijd om terug te gaan.”

Veel plannen

Voor nu zijn er nog te veel plannen waar ze in Amsterdam bovenop wil zitten. Zo heeft ze net, samen met Vos en Studio Dromenjager van Lucy Woesthoff, een boekje uitgebracht: Cotton zoekt een vriendje. Daarin wordt kinderen – ‘onder het motto teach them young’ – het traject uitgelegd van katoenplant tot aan een T-shirt. Het is ook in het Engels en Duits verschenen.

Eerder bracht ze al een eigen duurzaam parfum voor zwangere vrouwen op de markt, gemaakt in samenwerking met het Nederlandse parfumhuis Abel. Gray: “Als je zwanger bent, heb je vaak een andere geurbeleving.” Fanny Grau, de Franse neus die de geur ontwikkelde, was destijds zelf zwanger. Volgend jaar bestaat Gray Label tien jaar. Dan is het tijd voor de eerste, kleine unisekscollectie voor volwassenen. Gray: “Daar hebben we nu al heel veel zin in.”