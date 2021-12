Baasje over Ted: ‘Ze is de sloerie van de buurt’

Ted (6)

Sinds Anne-Marie Rem hond Ted adopteerde, heeft ze veel aanspraak. “Ted is de sloerie van de buurt. Ze is gek op iedereen, vooral mannen. Vroeger werd ik zelf nog weleens nageroepen, maar nu hoor ik alleen maar: ‘Ted, Ted!’ als ik door de buurt loop. Ze is ook gek op kinderen, alleen van andere honden moet ze meestal niks hebben. Zelf ben ik nog steeds praktisch verliefd op haar. Al kom ik nog zo beroerd thuis: als ik Ted zie is alles goed. Een soort natuurlijke Prozac!”