Baas B is terug, zónder Lange Frans: ‘Ik voelde me overal waar ik was best alleen’

Het voelt nog maar kort geleden dat Bart Zeilstra, artiestennaam Baas B, tijdens de Amsterdamse Uitmarkt op het podium staat naast zijn grote vriend Lange Frans. Ze rappen hun nummer 1-hit Het land van voor een bomvol Museumplein.

Dat is inmiddels zestien jaar geleden, het was de zomer van 2005. Baas B was 23 en een van de succesvolste hiphopartiesten van het moment. Het was sowieso de periode dat hiphop in Nederland volwassen werd en het grote publiek bereikte. Jongens van zestien, maar ook hun moeders of de directeuren van hun middelbare school luisterden naar Lange Frans en Baas B. Of anders wel naar Ali B, Yes-R of De Jeugd van Tegenwoordig.

Na drie succesvolle albums, Supervisie (2004), Het land van (2005) en Verder (2008), ging het duo in 2009 uit elkaar. Baas B trok het niet meer. Nu, in 2021, heeft hij zijn eerste soloplaat uitgebracht: Die Goede Nieuwe Tijd.

Op het album blikt u terug op uw leven.

“Ik ga terug naar mijn jeugd, vertel hoe ik ben begonnen met muziek, mezelf ben kwijtgeraakt en uiteindelijk weer gevonden heb. Ik connect met het kind in mij, het jongetje dat onbevangen plezier maakt. Als je dat eenmaal hebt teruggevonden, ja, dan ontstaat er ook weer ruimte om ouderwets te flowen, met lekkere lines. Dat hoor je meer in het tweede gedeelte van het album. Daar breng ik ook nog wat nummers waarin ik vanuit mijn ervaring reflecteer op zaken als materie en succes. En natuurlijk ontbreken de nummers over vrouwen niet.”

Vat de titel, Die Goede Nieuwe Tijd, samen hoe het met u gaat?

“Ja, ik doe wat ik leuk vind door muziek te maken. Beter kan niet, toch? Het zijn niet meer de nummer 1-hits van vroeger, maar ja, daar komt ook een hoop druk bij kijken. Met de titel wil ik maar zeggen: ik ben er weer. Ik kijk hoopvol naar de toekomst en dankbaar naar het verleden. Ik ben blij dat ik alles heb meegemaakt, ook de ellende, want het maakt me tot de persoon die ik nu ben.”

U vond het lastig om met het plotselinge succes om te gaan.

“Ineens ben je enorm bekend. In 2006, toen we soms wel vijf shows op een dag deden, kreeg ik voor het eerst een hyperventilatie-aanval. Ik wist niet wat er gebeurde, kreeg geen adem. In die periode werd ik ook angstig. Ik vond het niet prettig om naar buiten te gaan, voelde me dan bekeken, niet vrij.”

Kunt u nu, vijftien jaar later, analyseren wat er is gebeurd?

“Ik heb daar veel over nagedacht. Op het moment zelf zit je er middenin. Het was een gekke, drukke periode. Geen tijd voor reflectie, even stilstaan bij wat er gebeurt, wat je eigenlijk wil. We werden steeds succesvoller, maar ik kwam in een neerwaartse spiraal terecht. Ik voelde me gejaagd, schuldig wanneer ik even niets deed. Mijn wereld was heel klein geworden. Ik ging om met Frans, zijn broertje, het management en een paar goede vrienden. Wanneer ik ergens optrad, vond iedereen me geweldig. Maar ik voelde geen connectie. Ik voelde me eigenlijk overal waar ik was best alleen.”

“Ik probeerde alles zelf op te lossen en sprak er met niemand over. Ik wilde stoppen, alleen het management en Frans haalden me over om nog een derde album te maken. Maar daar zat ik al niet meer in met mijn hart.”

U stopte uiteindelijk pas in 2009.

“De klachten gingen niet weg. En ik dacht ergens: dit is mijn droom, dat kan ik niet zomaar weggooien. Ik heb lang doorgebeten. Wat me uiteindelijk hielp was het boek De kracht van het nu van Eckhart Tolle. Dat leerde me veel over het ego. Dat je niet je succes bent. Dat gaf me de moed om het allemaal los te laten en kon ik de beslissing nemen om te stoppen. Dat was ook nodig, want inmiddels was ik vrij depressief.”

Dat luchtte op?

“Er viel een last van me af. Ik voelde me geen Baas B meer, maar gewoon Bart. Ik pakte mijn studie psychologie weer op aan de UvA. Dat was even spannend, maar al snel zagen mijn studievrienden wie ik echt was. Ik ging grapjes maken tijdens college en dacht: o ja, dat deed ik vroeger ook. Ik herkende weer stukjes van mezelf. In die periode ging ik ook bij een voetbalteam. Ook daar werd ik langzaam onderdeel van de groep. Dus zo rolde ik een normaal leven in. Durfde weer over straat, naar de supermarkt. Dat normale was fijn. Het gaf me mijn vrijheid terug.”

U trok ook weer bij uw vader in.

“Dat voelde vertrouwd en veilig. Op mijn oude kamertje. Weer even terug naar hoe het vroeger was. Na een paar jaar ben ik met een goede vriend in de Van Woustraat gaan wonen, bij de Albert Cuypmarkt. Ik ging werken bij een sigarenwinkel, achter de toonbank. Ik leerde de vaste klanten kennen, maar ook de marktlui en winkeleigenaars uit de buurt.”

En de muziek?

“Ik was echt klaar met Baas B, maar muziek bleef mijn passie. Ik heb rond 2013 een periode gehad waarin ik vrolijke, lieve gitaarliedjes zong, gewoon onder de naam Bart. Dat was even leuk, maar uiteindelijk ben ik toch weer beats gaan maken. In 2016 heb ik een rapnummer op YouTube gezet en kreeg ik veel goede reacties. Dat bevestigde voor mij dat dat meer mijn ding was. Ook gewoon weer onder Baas B. De negatieve associatie was langzaam verdwenen.”

Dacht u: Baas B is terug?

“Nog niet helemaal. Ik had mijn opleiding afgerond en dacht: misschien moet ik even verstandig zijn, gewoon iets met dat papiertje gaan doen. Ik heb twee jaar gewerkt als psycholoog. In de zomer van 2019 besloot ik ermee te stoppen. Muziek liet me niet los. Fuck it, dacht ik, dan maar een wat onzekerder leven.”

Rond die tijd kreeg u ook weer contact met Frans.

“Ik had een koffietje met Frans gedaan, een uur gepraat, het was weer als vanouds. Daardoor ging het nog meer kriebelen om muziek te maken. Hoe zou het zijn, dacht ik, na tien jaar weer samen op het podium? Eerst gingen we samen naar Beau, een maand later gaven we een optreden in de Q-Factory, dat was supermooi. Ik stond daar vrij, genietend van alles, waar ik voorheen angstig was. Jee, kon dat vroeger maar, dacht ik.”

Toch zette die samenwerking niet door.

“We brachten drie singles uit en hadden wat nummers op de plank liggen. Ook waren er voor 2020 optredens gepland met de band. Er waren plannen om een album te maken. Toen kwam corona. Ik dacht: misschien moet ik ook een keer mijn eigen verhaal vertellen. Een eigen plaat maken. Ik ben achteraf blij dat het zo is gelopen.”

Hoe was het om al die tijd geen contact met uw beste vriend te hebben?

“Lastig. Het zat altijd wel in mijn hoofd. We zijn met ruzie uit elkaar gegaan, en ik dacht: waarom kunnen we het nou niet uitspreken? Waarom is daar geen ruimte voor?”

Het duurde tien jaar voordat het contact werd hersteld. Waarom duurde dat zo lang?

“Ik denk dat Frans ook tijd nodig had om naar zichzelf te kijken. Ik heb meerdere pogingen gedaan om het contact te herstellen. De aanhouder wint, hè.”

Hoe is het nu tussen jullie?

“We hebben nauwelijks contact. Maar dat is ook oké. Die band tussen ons gaat ver terug, naar onze kinderjaren. Die voel ik altijd en dat zal nooit veranderen. Ik kan me niet vinden in zijn uitspraken over corona en complotten, maar dat verandert niets aan onze vriendschap.”

Volgens mij heeft u alles onder controle.

“Ik heb geleerd dat een goede relatie met de mensen om je heen, degenen die waardevol voor je zijn, zoals goede vrienden en familie, het belangrijkste is. Ik moet de huur betalen, maar hoef geen ton per jaar te verdienen. Het gaat erom hoe je omgaat met het leven. Dat is de mooiste les die ik heb geleerd.”

