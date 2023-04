Baantjers De Cock is vertaald: ‘Voor Esperantosprekende Amsterdammers is het leuk’

Hoe zeg je cee-oo-cee-kaa in het Esperanto?

“Tso-o-tso-ko.”

Waarom koos u voor Baantjers zeventigste en laatste roman, De Cock en de dood in gebed, en niet voor de eerste, of, zeg, iets van W.F. Hermans?

“Deze De Cock was een keuze van de uitgever (De Fontein), die mochten we vertalen en digitaal verspreiden, mits we dat zonder winstbejag zouden doen. Een Baantjer was niet per se mijn persoonlijke keuze geweest, maar het hoofd van onze vertaalclub vond het een leuk geschreven verhaal.”

U vertaalde met negen mensen tegelijk?

“Iedere Esperantist die dat wilde, kon een of twee, of vier of acht pagina’s vertalen. Ik heb er nog flink wat gedaan, onze eindredacteur, hoogleraar Esperanto aan de UvA, heeft het tot een eenheid gesmeed.”

Zijn er zoveel Esperantisten eigenlijk? Ik dacht dat de taal op sterven na dood was.

“In Nederland waren er in de jaren dertig 70.000, nu zie je dat de meeste Esperantisten uit landen als China, Brazilië en het voormalige Oostblok komen, het gaat toch door. Het is leuk om bij onze bijeenkomsten van La Amsterdama Rondo in de Warmoesstraat mensen uit tien verschillende landen te treffen die allemaal dezelfde taal spreken. Daar moeten we het ook van hebben natuurlijk, want op straat kom je nooit spontaan een Esperantosprekend iemand tegen.”

Voorziet deze vertaling in een behoefte?

“Voor Esperantosprekende Amsterdamliefhebbers is het heel leuk. Als alle Esperantoverenigingen wereldwijd de link op hun sites zetten, zoals wij, dan zal het vast een publiek vinden. Er wordt nog altijd veel gepubliceerd en gelezen in het Esperanto.”