Automatiek Constantijn heeft de beste pindasaus – noem het geen satésaus – van Amsterdam

Eke Bosman kent elke frituur in Amsterdam. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Het is misschien wel de mooiste snackbar van Nederland. En nee, niet omdat hij is vormgegeven door een of ander design­bureau dat 22 andere horecazaken in Amsterdam ook van interieurs voorzag. Nee, vooral omdat de tijd bij Automatiek Constantijn aan de Eerste Constantijn Huygensstraat in Oud-West stil lijkt te hebben gestaan. Toegegeven, het is mijn eigen spreekwoordelijke snackbar om de hoek, maar het is een van de steeds zeldzamere snackbars met een automatiek aan de muur. Helaas niet meer werkend – althans, je kunt er nu snoep uit halen, dus hij werkt wel, maar niet meer met het oorspronkelijke doel.

Belangrijker is echter het aanbod, want naar mijn mening heeft deze snackbar de beste pindasaus (ze zeggen zelf geen satésaus, hun goed recht) van de stad. Natuurlijk zijn er restaurants met betere pindasaus, maar van alle cafetaria’s in onze hoofdstad is dit echt de beste. Waar ligt dat aan? Twee factoren. De substantie is niet zó dik dat het lijkt of de wanden van je gehemelte geplamuurd worden, en ten tweede: er zit een pitje in dat heerlijk subtiel is. Niet te pittig dus, zodat ook de meest onervaren eters ervan kunnen genieten. Vaak vind ik pindasaus na een paar happen vervelen, maar hier is dat absoluut niet het geval. En dat, lieve mensen, dat is fantastisch.

Automatiek Constantijn

Eerste Constantijn Huygensstraat 84

vr-za 12.00-03.30 uur

zo-do 12.00-01.30 uur