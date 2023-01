Aus & Kay: ‘Hij deed echt alles wat God verboden had’

Kay en Aus Greidanus. ‘Op de filmset van Fijn weekend waren we vooral collega’s, niet vader en zoon.’ Beeld Harmen de Jong

Aus Greidanus sr. (72)

“Toen Kay twee was gingen zijn moeder en ik uit elkaar, maar de verstandhouding bleef altijd goed en we woonden niet ver bij elkaar vandaan. In de weekenden was Kay bij mij. We vonden het beter voor hem als hij een vaste basis had, en niet steeds tussen twee huizen heen en weer hoefde te pendelen. Kay was een huppelkind, de wereld was leuk voor hem, hij had altijd overal zin in.

Ik heb nog drie oudere kinderen uit een eerdere relatie, die bij mij zijn opgegroeid. Van de vier was Kay de eerste die echt volop ging puberen; hij deed werkelijk alles wat God verboden had. Daar moest ik wel even aan wennen, opeens moest ik streng gaan optreden. Zoals de keer dat hij zijn stiekem opgevoerde crossbrommer in de prak reed. Daarna mocht hij geen brommer meer van mij. Toen hij voor een tweede keer dreigde te blijven zitten heb ik hem meegenomen naar Bonaire, waar ik naartoe ging om aan een theatervoorstelling te schrijven. Eenmaal daar moest hij van mij iedere ochtend hard werken aan school. In de middag mocht hij dan gaan zwemmen en duiken. Uiteindelijk ging hij dat schooljaar alsnog over, met hakken over de sloot.

Kay had nooit enige interesse voor acteren getoond en wilde lang testpiloot voor F16’s worden. Ik was verbaasd toen hij aankondigde naar de toneelschool te willen. Na zijn auditie werd ik gebeld door de toenmalige directrice. Ze waren heel enthousiast, maar vonden hem eigenlijk nog te jong. Of ik Kay niet over kon halen het nog twee jaar uit te stellen? Ik legde het aan hem voor, maar geen haar op zijn hoofd die daar aan dacht.

In zijn film Fijn weekend spelen we voor het eerst samen. Op de set waren we vooral collega’s, niet vader en zoon.

Inmiddels ben ik ook opa van acht kleinkinderen, onder wie Novi, het zoontje van Kay en Sarah. Met kerst komen we allemaal samen en spelen we traditioneel het kerstverhaal, waarbij iedereen een rol krijgt toebedeeld, van ezel tot koning. De jongste van het stel is altijd het kindeke Jezus en dit jaar was die eer aan Novi. Ik vind het leuk om te zien hoe mijn kinderen ouders zijn, hoe zij dingen anders doen dan wij, en bepaalde dingen toch exact hetzelfde. Die zoektocht naar het ouderschap, en daarmee ook naar jezelf, is mooi om van dichtbij mee te maken.”

Kay Greidanus (31)

“We draaiden Fijn weekend met een groep vrienden tijdens corona op één locatie, een landhuis in de Bourgogne. Op de filmset was mijn vader tussen de opnames door vooral de gangmaker, vol grappen en grollen, maar ook de acteur met een schat aan ervaring, waar we veel aan hebben gehad. Sarah (actrice en vriendin van Greidanus, red.) speelt eveneens in de film. Ons 1-jarige zoontje was er ook en mijn moeder paste op. Het filmen voelde daarom soms als een bijzondere werkvakantie met vrienden en familie.

Ik groeide op in Den Haag bij mijn moeder. Om het weekend was ik bij mijn vader, waar soms ook mijn oudere halfbroer en -zussen kwamen logeren. In mijn herinnering gingen we altijd met zijn tweetjes op pad, naar het zwembad en het museum. Mijn vader had zijn eigen theatergezelschap, De Appel, met een theater in Scheveningen. Hij nam me regelmatig mee naar repetities, dat vond ik geweldig. Het was een magische plek voor een kind, met schminkende acteurs en een reusachtig atelier vol rekwisieten en theaterkostuums, waar ik urenlang kon spelen.

Als kind was ik heel druk. Als ik mijn huiswerk weer eens weigerde te maken, zei mijn moeder: ‘Ik bel je vader!’, want naar hem luisterde ik wel. Hij had een hekel aan liegen en vond het belangrijk dat ik me aan mijn afspraken hield; als ik had gezegd dat ik om twaalf uur thuis zou zijn, en ik kwam pas om twee uur binnen, was hij niet blij.

Toen ik na de havo naar de toneelschool wilde, moedigde hij dat niet aan. Hij vond het niet echt iets voor mij. Maar ik was vastbesloten. Ik weet nog dat mijn vader in het derde jaar naar een voorstelling kwam kijken en na afloop een vreugdesprongetje maakte. Dat hij trots op me was als acteur, was voor mij wel een belangrijk moment. Mijn hele familie bestaat uit theatermensen, maar zelf ontdekte ik tijdens de toneelschool dat ik toch meer met film heb.

Vroeger vond ik het weleens irritant dat mijn vader zo volledig op kon gaan in zijn theaterbubbel. Op zo’n moment was er weinig ruimte voor iets anders. Nu ik mijn eigen productiemaatschappij Icarus Film heb samen met mijn beste vriend Steef de Bot – die ook in de film speelt en die net als ik meeschreef aan het scenario – snap ik zijn passie. Het is mooi om daar nu samen over te kunnen sparren.”

Fijn weekend draait vanaf 19 januari in de bioscoop