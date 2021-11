Astmapatiënt Eva haalde haar boostervaccin in Wenen: ‘Prik in april is gewoon te laat’

Eva Kiliç-Parro de la Paz. Beeld privebeeld

“Er zijn 4,4 miljoen 60-plussers,” rekent Kiliç-Parro de la Paz (48) voor. Zij behoren tot de risicogroep, net als degenen die wegens medische aandoeningen in aanmerking komen voor de griepprik. “Dat gaat om nog eens circa 1,5 miljoen. Dus je hebt het over 6 miljoen mensen.” Mensen, zegt ze, die zo snel mogelijk een boosterprik moeten krijgen en daar nu veel te lang op moeten wachten.

Zelf kreeg Kiliç-Parro de la Paz, die zware astma heeft, haar tweede prik in juni. Op het boostervaccin moet ze wachten tot maart of april volgend jaar. “Dat is gewoon te laat. Dat is voor heel veel risicogroepen te laat.” Zeker nu het aantal besmettingen zo hoog is, zegt ze. “Ik kan me daarvan niet afschermen. Mijn kind gaat naar school, mijn man is rijinstructeur. Ze hebben weliswaar beiden een FFP2-masker op, maar zijn constant met andere mensen in contact.”

#VergeetOnsNietHugo

Het is niet de eerste keer dat Kiliç-Parro de la Paz van zich laat horen. Via de actiegroep #VergeetOnsNietHugo trok ze begin dit jaar al aan de bel: mensen met bijvoorbeeld astma en een spierziekte kregen pas in juni hun eerste prik, terwijl mensen met een kwetsbare gezondheid als een van de eersten zouden worden ingeënt. Ze sprak er onder meer op 20 april met minister Hugo de Jonge over.

Ook pleit ze al sinds het einde van de zomer voor een boostercampagne voor kwetsbaren. Volgens Kiliç-Parro de la Paz is de boostercampagne in Nederland namelijk veel te laat op gang gekomen. “Uit data uit het buitenland was in de zomer al bekend dat de bescherming van de vaccins af zou nemen.” stelt ze. “Er zijn daarbij twee lagen: afnemende bescherming tegen besmetting, en tegen ziekenhuis- en ic-opname.”

Het verloop van corona is voor mensen met een vaccin weliswaar milder, maar voor sommigen is ook milde infectie geen goed plan, legt ze uit. “Ik heb het op dit moment al vaak zat benauwd.”

‘Longest three minutes of my life’

Afgelopen weekend vertrok Kiliç-Parro de la Paz daarom samen met man en kind naar Wenen. “Ik zag een bericht van een Weense arts, Ingomar Gutmann, over coronavaccins voor kinderen. Toen las ik dat het boosterprogramma daar voor alle EU-burgers openstond.” Ze surfde naar de website waarmee in Wenen een prikafspraak gemaakt kon worden. “Ik kon aangeven dat ik geen Oostenrijks sofinummer had en een Nederlands adres invoeren.”

Honderd procent zeker van haar zaak was Kiliç-Parro de la Paz evenwel niet, toen het gezin met de afspraak op zak naar Wenen vertrok. Online doen verschillende berichten over de mogelijkheid voor buitenlanders om in Oostenrijk een prik te krijgen de ronde. “Ik dacht: ik ga het gewoon proberen. Anders werd het een ongepland weekendje Wenen.”

Bij de priklocatie was het nog even spannend: de medewerkster wist niet of het gezin wel in aanmerking kwam voor een vaccin - boosterprikken voor haar en haar man, en een eerste prik voor hun zoon. Ze ging het navragen. “The longest three minutes of my life.” zegt Kiliç-Parro de la Paz. “Haar supervisor zei: ja, je mag hen gewoon aanmelden.”

Prikken met die hap

Inmiddels is het gezin weer terug, gevaccineerd en wel. Maar eigenlijk, vindt ze, zou deze trip niet nodig geweest moeten zijn: “Ik wil benadrukken: ik zou dit nooit gedaan hebben als het in Nederland goed geregeld was. Ik was ook liever bij de RAI om de hoek gegaan. Maar volgend jaar... daar heeft niemand wat aan.”

Daarom blijft ze actie voeren voor een snellere boosterprik, zegt ze. “Ik wil dit op de agenda hebben. Als de wil er is om de GGD’s op te schalen, dan prikken we de hele groep in vier tot zes weken weg.” Kortom: er moet meer capaciteit komen bij de GGD’s om het priktempo fors te verhogen. “En dan prikken met die hap.”

Inwoners van Europa kunnen zich laten vaccineren in Wenen, maar alleen als zij een relatie hebben met de stad. Beeld EPA