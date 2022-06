Asperge-ijs en recepten uit ‘obscure kookboeken’ bij De Sering

De Sering, Open, Rhoneweg 6. Beeld Sophie Saddington

De Sering is in 2019 ontstaan als buurtkeuken in een antikraakpand op de Middenweg en heeft eindelijk een vast onderkomen. Vier jaar lang beschikt het over 300 vierkante meter op een terrein bij theaterbroedplaats De Sloot, vlak bij Sloterdijk.

Een plek om te bouwen aan hun doel: een open ruimte die mensen zelf invullen. Concreet betekent dit het aanbieden van een gratis locatie voor initiatieven van buurtbewoners, activisten, studenten en kunstenaars. Van filmavond, lezing en training tot diner. “Inhoudelijk ben je vrij, daar gaat De Sering niet over,” zegt medeoprichter Daan Dorr (28).

Eten speelt hierbij een grote rol. De Sering is in eerste instantie een grote eetzaal met lange picknicktafels, ‘zodat je nooit alleen zit’, waar iedereen een tweegangenlunch of -diner kan eten voor €2,50. Die prijs is niet uit de lucht gegrepen. Volgens het Nibud zijn dat de minimale dagelijkse kosten voor een gezonde warme maaltijd. Voor de theatermakers van De Sloot is het al een groot succes, elke middag lunchen ze er samen.

Om De Sering mede te financieren is Testtafel bedacht. Elk weekend eet je bij De Sering een ander experimenteel zevengangenmenu, met gerechten als asperge-ijs of komkommersorbet, gemaakt volgens recepten ‘gejat’ van topchefs en uit obscure kookboeken. Al het eten is veganistisch en alle wijnen zijn natuurwijnen. Je kiest zelf wat je betaalt. De winst stoppen ze in De Sering.

Dorr: “Participeren vereist tijd en ruimte. Die ruimte en tijd willen wij de mensen geven, het is vervolgens aan de mensen zelf om te besluiten wat ze daarmee doen.”

