Arthur Japin leidt ons rond door het Amsterdam van 1885 – en zijn nieuwe roman

De nieuwe roman van Arthur Japin speelt zich af in het veranderende Amsterdam van 1885, waarin een eigenzinnige jonge zangeres haar weg vindt. Een rondleiding van de schrijver door Wat stilte wil, langs oude sociëteiten, aanstormende Tachtigers en de allereerste Amsterdamse jogger.

Zingen was Anna Witsens grote geluk. Zij had de stem, de opleiding en het talent. Maar in haar tijd leek een carrière als zangeres voor een meisje uit zo’n belangrijk Amsterdams geslacht ondenkbaar. Des­ondanks probeert Anna haar eigen weg te gaan, gesterkt door de eigenzinnigheid en vrijheidszin van schrijvers als Kloos, Verwey, Van Eeden en Van Deyssel, in wier entourage zij terechtkomt door haar broer Willem. Haar plotselinge dood in 1889 inspireerde diverse kunstenaars uit en rond de Tachtigersbeweging tot nieuw werk. Hoogtepunt daarvan is een van de bekendste Nederlandse gedichten, In de zwarte nacht is een mensch aangetreden van Herman Gorter.

Wat stilte wil is een roman over de hoop en strijd die aan Anna’s dood vooraf ging en speelt zich voor een groot deel af in Amsterdam. Hier een korte gids langs enkele plekken waar het leven van Anna, haar broer, beeldend kunstenaar Willem Witsen, en zijn Tachtigersvrienden zich afspeelde.

Westeinde Op de hoek, nr 28, woonde de familie Witsen totdat zij naar het Gooi werden verdreven, door de stankwalm van de Heinekenbrouwerij en alle overlast van buurt YY, een nieuwbouwwijk in aanbouw aan de overkant. Zij hielden er vaak concert aan huis, soms samen met hun buurman, Alphons Diepenbrock, aanstormend componist. Jonge musici kregen er de kans om op te treden voor en samen met de grote namen van die tijd, onder wie huisvrienden zoals de beide Johannessen – Verhulst en Brahms – die er wanneer hun succesvolle, internationale leven het ook maar toeliet acte-de-présence gaven.

Beeld Niels Blekemolen

Nieuwe Achtergracht 24 Op deze plek bevond zich in de eerste jaren het Amsterdams Conservatorium, dat mede op aandringen van Anna’s vader werd opgericht. Zelf mocht zij er echter, omwille van de goede naam van de familie, niet studeren. De heer Witsen bezat een passie voor muziek. Het was voor hem van belang dat zijn kinderen leerden musiceren. Willem bleek talent te hebben voor de cello, Anna om te zingen. Maar Witsens invloed in de Amsterdamse muziekwereld reikte verder.

Beeld Niels Blekemolen

Als lid van de Richard Wagner Vereniging zorgde Jonas Jan er hoogst persoonlijk voor dat in Felix Meritis het beeld van de meester tijdens opvoeringen van zijn werk met een verse lauwerkrans werd gekroond en op een avond in het Odeon, toen Brahms zich onder dirigentschap van Verhulst door zijn eigen tweede pianoconcert heen had geploegd, vervolgens tierend afgaf op het erbarmelijke niveau van de Nederlandse orkesten – ‘Ihr seit liebe Leute, aber schlechte Musikanten’, had Witsen ter plekke een vennootschap uit de grond gestampt voor de oprichting van een Amsterdams Conservatorium.

Kort hierna werd met zijn hulp ook de Voorlopige commissie tot het bouwen van een concertzaal opgericht, die opdracht gaf voor het ontwerp van een muziekgebouw naar buitenlands voorbeeld:

Het Concertgebouw Als betaalbare locatie voor de kostbare muziektempel werd gekozen voor een stuk drasland net buiten de stad midden in de weilanden van Nieuwer-Amstel.

Het Concertgebouw, 1887 Beeld Stadsarchief Amsterdam/ H.W. Beijerinck

‘Bij de Overtoomse polder?’ vroeg Cobi, Anna’s zus, verbaasd. ‘U verwacht van uw publiek toch niet dat het straks dat hele eind in hun goeie goed door de modder zal trekken? Waarom zo’n gebouw nu niet gewoon gezellig in de stad?’

Na de bouw wordt Anna er rondgeleid door de componist Julius Röntgen, voor wie zij een onmogelijke liefde opvat: Het Concertgebouw, een week tevoren casco opgeleverd, stond voorlopig leeg. Het was er oppassen geblazen, want hier en daar lagen nog steigerplanken of er stond een ladder.



Maar Julius, trots, wilde het Anna per se alvast laten zien en hij had de sleutel in bewaring van bouwmeester Van Gendt.

‘Dit wordt de grote zaal, voor kamermuziek komt boven nog een kleinere. Het basisontwerp is dat van mijn eigen, vertrouwde concertzaal in Leipzig, dus ik heb min of meer wel een idee: de stoelen komen hier, daarboven op de omgang ook, en die verhoging daar wordt straks het podium. Oplopend zit dan het orkest en als het vol loopt ook nog toehoorders daarachter, aan weerszij van de trappen.’

Vandaag de dag prijkt Röntgens naam prominent in de Grote zaal.

Lindengracht Op 25 juli 1886 is Anna in de roman getuige van het traditionele palingtrekken. Hierbij werd (ter hoogte van nummer 119) een grote paling opgehangen boven de – toen nog niet gedempte – gracht, en door jongemannen levend aan stukken gescheurd. Die wreedheid probeerde de gemeente dat jaar te verbieden, wat in de Jordaan tot grote rellen leidde. Daarbij vielen in twee dagen tijd zo’n honderd gewonden en zesentwintig doden. Een volksopstand, die bekend zou worden als Het Palingoproer.

Beeld Niels Blekemolen

Op dat moment klonk het eerste schot.

Dit werd ter waarschuwing gelost door de versterking – twintig man vanaf de Lijnbaansgracht, twintig van de Brouwers met meer op komst. Overal werden nu klinkers uit de straat getrokken. Er sneuvelde een ruit, daarop een volgende, waarna het stenen regende aan beide zijden van de gracht.

Het patrouilleagentje dat alle plezier verziekt had, werd een kelder in gesleurd en daar zo toegetakeld dat hij een oog, twee vingers en het gebruik van zijn linker arm verloor. De jongen raakte voor het leven zo verminkt dat zijn eigen moeder hem niet meer kon herkennen.

In de roman komen Anna en haar moeders vriendin Thea Taets van Amerongen door de gevechten te laat op de Rozengracht bij een bijeenkomst voor het vrouwenrecht, waar ook Mina Drucker sprak.

Thea Taets besteeg het spreekgestoelte zonder verdere opsmuk en verfomfaaid als zij was.

‘Ik kom, zoals u zien kunt, regelrecht uit De Jordaan.’ Zij sloeg wat stof van haar rok. ‘Sommigen van u hebben vast hun oordeel over de aanstichters al klaar. Daarom wil ik getuigen van de ongelijkheid en het onrecht dat de mensen wordt aangedaan die er wonen; hier vlakbij in hun extreme armoe…’

Gaandeweg improviseerde zij een vlammend betoog over het belang van sociale gelijkheid en beloning naar arbeid, sanitaire voorzieningen en medische zorg, scholing en vegetarisme, betogende dat veel misstanden zouden zijn voorkomen wanneer vrouwen een stem in het geheel hadden gehad.

Die port van Cleve, Nieuwezijds Voorburgwal 176-180 De vrienden van Anna’s broer Willem, de groep aanstormende kunstenaars, schrijvers en studenten die wij nu kennen als De Tachtigers, frequenteerden vele etablissementen in de stad. Ook hier zaten zij en planden hun literaire revolte.

Beeld Niels Blekemolen

Het was over half twaalf toen Willem aankwam op de Nieuwe Zijds maar in Die port van Cleve hingen zij nog rond de leestafel, zijn vrienden.

‘Dinsdagavond, ik verwachtte jullie bij Flanor.’

‘Wetenschapsavond,’ verzuchtte Van Looy.

‘Onze spijsvertering was daar beter af geweest,’ wierp Kloos tussen, ‘hier is de stoofpot niks dan laffe ui.’

‘Allebei waar, bij Flanor krijgen we ons eten pittiger, maar vandaag de dag is de conversatie er te flauw.’

Enkele jaren later, wanneer de idealen en de vriendschappen bekoeld raken, zijn hier aanmerkelijk minder Tachtigers te vinden.

‘Als je nu Die Port van Cleve binnenkomt,’ vertelt Van Eeden, wanneer Anna naar die tijden terugverlangt, ‘dan zit daar niemand meer. Ja, Verwey hooguit, in zijn eentje.’

Kalverstraat 23-25 Op deze plek bevond zich café-restaurant De Karseboom, waar het letterkundig gezelschap Flanor bijeenkwam. Vrijwel alle Tachtigers die in Wat stilte wil een rol spelen, zijn hier vaak geweest, van Frederik van Eeden, Albert Verweij en Willem Kloos tot Aletrino, Hein Boeken en de rest van Willem Witsens vrienden. Hier zinden zij er al op af te rekenen met de oude garde en maakten zij plannen voor hun eigen blad, De Nieuwe Gids.

Beeld Niels Blekemolen

Vaak zaten zij op het Rokin bij sociëteit Polen (achteringang: Kalverstraat 15-17), maar meestal boven restaurant De Karseboom, een van de oudste panden aan de Kalverstraat. In het zaaltje dat zij huurden hadden in de achttiende eeuw de patriotten nog vergaderd onder dezelfde zware balken en donkerbruine zoldering. Elke dag schafte zijn eigen pot en vrijdag was er gort na met rozijnen.

De Nes Die lange, smalle straat was van voor tot achteraan vol tingeltangel en op dit late uur zo lokkend levendig als op marktdag het Rokin. De Tachtigers zijn hier in de roman met regelmaat te vinden, met name op de hoek van de Kuipersteeg, waar zich Variététheater Tivoli bevond en Willem Witsen zijn toekomstige vriendin Blanche ontmoette.

Beeld Niels Blekemolen

‘Blanche Ford, dames en heren,’ schalde de uitsmijter van Tivoli. Hij stond, zoals al zijn collega’s voor de deur in een militair gegalonneerde enkellange jas met een dubbele rij knopen en prees haar aan zoals een marktkoopman verse dadels: ‘Alleen bij ons, alleen vanavond, Blanche Ford!’ En voor passanten die nog twijfelden, gaf de man een ruk aan het touw dat achter zijn rug hing. Een luik vloog dan open en gunde de heren in de avond-kou heel even zicht op het gezellig warme vermaak daarbinnen.

Odeon, Singel 460 Anna’s eerste professionele optreden vond hier plaats in November 1888, dankzij de speciale inspanningen van Julius Röntgen, die haar deze avond zelf op de piano begeleidde. Die avond, haar grote kans, verliep rampzalig.

Beeld Niels Blekemolen

Gerepeteerd werd er om twaalf uur in het Odeon, niet in de zaal want die bracht men op dat moment in gereedheid voor vanavond, maar in het souterrain.

Hier werd Anna voor het eerst wat ongemakkelijk.

Niet uit angst dat zulke doorgewinterde musici, die met succes avond aan avond en door heel Europa speelden, haar niet serieus zouden nemen, maar misschien juist omdat zij dit zo klakkeloos wél deden.

Oude Schans 5 Hier bevond zich het atelier dat Willem Witsen voor de schilder Breitner had gevonden, en daarna enige tijd zelf huurde.

Beeld Niels Blekemolen

De materialen in Breitners atelier hadden Willem tot meer etsen aangezet. Hij bracht zijn prenten mee wanneer hij Anna opzocht in het Utrechtse gesticht waar zij, enkel in de hoop haar in het gareel te houden, enige tijd werd opgesloten. Telkens had hij zijn probeersels meegebracht, klonten kolendonkerte veelal in knoestige ruigte, maar haar eigen somberte werd erdoor verlicht omdat zijn prenten uitzicht boden, kijkjes op de wereld buiten. Op de Montelbaanstoren vooral, rechttoe rechtaan zoals Willem hem waarnam door het raam. Dan kon Anna denken aan de meeuwen die zij daar gezien had, hoe hoog die boven het water cirkelden, uitzwermden, krijsend wég over het IJ.

Goede kans dat ook Herman Gorter hier kwam langs gerend. Hij, die zijn gedicht over Anna schreef kort nadat hij met zijn Mei gedebuteerd had in De Nieuwe Gids, was namelijk de allereerste Amsterdamse jogger:

‘Nieuwe kerel, vriend van Diepenbrock, student klassieke talen, verder weet ik niks. Schijnt dat Van Looy hem ’s avonds wel eens de grachten langs ziet rennen.’

‘Waarnaartoe?’

‘Nergens naar toe, omwille van de sport, denk ik.’

Wie weet was het op een van zijn rondjes door het donker dat hij aan Anna moest denken, aan haar talent en aan haar worsteling gehoord te worden, en hem wat zinnen te binnenschoten over haar gezang:

de stem die boven de wouden

nog zong in den nacht –

die was altijd in ‘t leven geweest

haar eenig lam.

Luister ook naar de Paroolpodcast Amsterdam wereldstad