Armoedeglossy geeft de 500 armsten een gezicht

De Quiet500.

Die titel… die doet me ergens aan denken.

“Aan de Quote500 uiteraard, die hebben we geparodieerd. In plaats van de 500 rijksten van Nederland geeft de Quiet de 500 armsten een gezicht. Er zijn veel vooroordelen over arme mensen, maar door mijn werk in het armoedebeleid weet ik hoe divers dit probleem is. Iedereen kan onderuit glijden. Daarom bedachten schrijver A.H.J. Dautzenberg en ik deze ‘armoedeglossy’. De eerste editie verscheen in 2013, tijdens de bouw- en bankencrisis.”

Hoe reageerde men daarop?

“Fantastisch. Mensen, arm en rijk, waren ontroerd en ook de miljonairs uit de Quote500 reageerden er goed op. Bijvoorbeeld Dirk Lips, die pretparken en dierentuinen bestiert. Hij kwam met ons praten en leerde ons dat je mensen beter om hun expertise kunt vragen dan om geld.”

Maar van expertise koop je niks?

“Als de kapper geld doneert, helpt hij een paar mensen, maar als de kapper iedere week één iemand gratis knipt, dan helpt hij wel vijftig mensen per jaar.”

Wat deed u met die input?

“Daarmee zijn we een netwerk gaan bouwen. We hebben nu in elf steden Quiet-communities. Ik zeg altijd: ‘Armoede is een gebrek aan geld, en een gebrek aan mee kunnen doen. Dat samen is fataal.’ Quiet probeert het verdriet en de stress die daarmee gepaard gaan te verzachten.”

Als u al zo ver bent, waarom dan toch een derde editie uitbrengen?

“De eerste Quiet500’s hebben inderdaad veel teweeggebracht. Maar we zijn er nog lang niet. Hoe kan het toch dat in een rijk land als Nederland armoede nog zo’n enorm probleem is? Het is tijd voor actie, rebelse actie!”