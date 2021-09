Arco Gnocchi: ‘De Arena is een lelijk misbaksel’

Arco Gnocchi in het Vondelpark. Beeld Nina Schollaardt

Eerste keer in Amsterdam

“Ik ben hier geboren en getogen. Wel in de Bijlmer, dus Amsterdam voelde in het begin ver weg.”

Mooiste plein

“Het Museumplein, vanwege alle herinneringen aan Ajax die ik daar heb liggen. Bij de huldiging na het winnen van de Champions League in 1995 stonden we daar met honderdduizend mensen toen de selectie met het vliegtuig recht over het plein vloog. De piloot liet het vliegtuig naar links en rechts kantelen, toen ging het hele plein los. Daarna moesten we nog uren wachten tot ze er eindelijk waren.”

Beste plek om te relaxen

“Op de fiets, naar Ajax. Alhoewel, dat zeg ik wel, ik ben natuurlijk altijd hartstikke zenuwachtig.”

Wil niet dood gevonden worden

“Vanuit de Bijlmer ben ik met mijn ouders naar Diemen verhuisd. Ik ken veel mensen die daar met plezier wonen, maar ik heb er slechte herinneringen aan. Ik zou het ironisch vinden om daar dood gevonden te worden. Of onder een Birò, dat zou ik ook erg vinden. Nog erger dan onder een bierfiets.”

Fijnste winkel

“Ik kom heel graag bij Toko Joyce op het Waterlandplein. Daar haal ik vaak dingen voor mijn oma. Ik moet ook altijd de zegeltjes meenemen. O, en ze hebben echt de beste sambal van Amsterdam.”

Standbeeld

“Ik vind het Bobby Haarms-beeld naast de Johan Cruijff Arena echt prachtig. Toen ik nog met mijn ouders in Diemen woonde, kwam ik altijd met de tram en de fiets langs De Meer, waar ik Haarms zijn befaamde trainingen zag geven.”

Het standbeeld 'De goede beul' – Bobby Haarms – bij de Johan Cruijf Arena. Beeld Nina Schollaardt

Mijn buurt

“Ik ben twee jaar geleden van het Oostelijk Havengebied naar Noord verhuisd, maar heb nog steeds heimwee. Oost is voor mij echt Amsterdam, daar voel ik me het meest thuis. Als ik op de pont stap bij het Azartplein, knijpt mijn keel een beetje dicht.”

Geheim adresje

“Bij viswinkel Peter Tol in winkelcentrum Brazilië heb je de beste kibbeling van de stad. Daar fiets ik echt voor om.”

De kibbeling van Peter Tol in winkelcentrum Brazilië. Beeld Nina Schollaardt

Met pek en veren de stad uit

“De hardvochtigen, laten we het daarop houden. Ik vind het jammer dat de uitspraak van Eberhard van der Laan zo vaak wordt gebezigd dat ie z’n betekenis verliest, maar we moeten wel echt wat liever zijn voor elkaar.”

Lekkerste broodje

“Bij de Foodmarkt in Noord heb je The Beef Chief, dat is echt mijn nieuwe hamburgerkoning. Ik ben een heel ­kritische hamburgereter, dus ik zeg dit niet lichtzinnig. Je kunt ook wel aan me zien dat ik uitgebreid vergelijkend warenonderzoek heb gedaan.”

Restaurant

“Puspita op het Purmerplein. Ik heb er nog nooit iets gegeten dat niet perfect was. Als ik daar ga eten met de Gnocchi’s – hoewel de naam anders doet vermoeden een Indonesische familie – spelen we de hele menukaart uit.”

Speciaalzaak

“Ik ben een echte ciderdrinker. Mijn ­vrienden lachen me altijd uit, maar ik geloof in de toekomst van cider. Op de Rozengracht heb je Appels & Peren, die verkopen heel sappige ciders, niet zijnde Jillz. In Engeland is het een heel serieuze mannendrank.”

Ciderwinkel Appels & Peren. Beeld Nina Schollaardt

Mooi van lelijkheid

“De Arena. Dat is echt een godsgruwelijk lelijk misbaksel, maar na 25 jaar gaat het om de herinneringen die je in het beton pompt. Het is een dierbare plek geworden.”

Plek om te dansen

“Ik ben met partypensioen. Ik heb alles gegeven in de Amsterdamse uitgaansscene, maar ik ben inmiddels een uit­gebluste papa. Ik vind de Museumnacht wel heel leuk.”

Lelijkste straat

“De Weesperstraat is de schandvlek van de stad. Ik hoop dat het Namenmonument de straat wat van zijn waardigheid teruggeeft.”

Favoriete vervoermiddel

“Mijn e-bike van VanMoof is mijn midlife­crisisspeeltje. De vrijheid die je voelt als je een podcast op hebt staan en door het verkeer zoeft, is heerlijk. Je krijgt wel vuile blikken bij het stoplicht, dat snap ik helemaal.”

Terras

“De Verbroederij. Waar in Amsterdam kun je nou nog met je voeten in het zand een fikkie stoken met uitzicht op het IJ?”