Aquascaping als uit de hand gelopen coronahobby: ‘Ik zit al aan 1000 euro’

Overgewaaid uit Japan en nu ook populair onder Nederlandse mannen: aquascaping. Bij dit ‘onderwatertuinieren’ heb je in principe geen vissen nodig, enkel een aquarium vol hout, stenen en planten.

De Amsterdammer Mark-Jan Fioole (31) plaatst sinds anderhalf jaar video’s op YouTube over aquascaping. Inmiddels heeft hij bijna 25.000 abonnees op zijn YouTubekanaal MJ Aquascaping. In zijn video’s geeft hij tips en tricks aan honderdduizenden kijkers wereldwijd.

“Een normaal aquarium kennen we allemaal wel,” zegt Fioole. “Voor de meeste mensen gaat het daarbij om de vissen. Er worden wat plantjes gekocht en dat is het wel. Bij aquascaping draait het echt om de lay-out. Je stopt veel tijd in het ­maken daarvan met hardscape: hout, stenen en planten. Pas als die klaar is, ga je nadenken over wat erbij past. De vissen zijn dus bijzaak.”

Ook zijn Instagrampagina (@aquascapingamsterdam) wordt met bijna 70.000 volgers goed bezocht. Op de ­foto’s zijn geavanceerde aquaria met een CO²-systeem, verlichting en flinke plantencollecties te zien: van tropische aquaria tot aan bos- en steenlay-outs. Zo heeft Fioole een 70 liter tankaquarium gevuld met kleurrijke planten, waaronder Ludwigia, Helanthium tenellum red en ­Phoenixmos.

Aquascaping is een kunstvorm waarbij met behulp van verschillende technieken een onderwaterlandschap wordt gecre­ëerd, oftewel: een soort onderwatertuinieren. Aquascapes kennen allerlei opbouwstijlen. Zo worden bij de ‘Dutch style’ veel verschillende plantengroepen in een aquarium geplaatst en is de ­‘Iwagumi style’ geïnspireerd op het ­Japans tuinieren.

Takashi Amano

Een belangrijke aanjager van de aquascapingtrend was de ­Japanse ‘aqua designer’, schrijver en ­fotograaf Takashi Amano, die in 2015 overleed. Hij schreef de driedelige boekenreeks Nature Aquarium World (1994) over aquascaping en aquariumplanten en -vissen, geïllustreerd met beelden van ’s werelds mooiste aquaria. “Ik heb veel boeken van hem, hij is echt een legende,” zegt ­Fioole.

Zelf kwam Fioole al vroeg in aanraking met aquaria; zijn vader had ze in huis met heel grote vissen. Op zijn twintigste ging hij op zichzelf wonen in een kleine studio in ­Amsterdam. “Er was geen ruimte voor een groot aquarium, maar het begon wel te kriebelen. Ik heb toen een heel klein aquarium gekocht en dacht: wat kan ik met dit kleine bakje doen?”

Dieptewerking is dan enorm belangrijk. “Als je een klein aquarium hebt van 40 bij 30 bij 30 centimeter, dan wil je dat bakje zo groot mogelijk laten lijken. Dat doe je door veel details aan te brengen en veel met diepte te werken.”

Inmiddels is Fioole elf jaar verder en heeft hij zeven aquaria in zijn woonkamer staan. Lachend: “Als mensen op bezoek komen zien ze wel dat ik een uit de hand gelopen hobby heb. Mijn aquaria zijn veel gericht op planten, iets minder op de hardscape. De Forest style, zelf een soort bos creëren, vind ik heel leuk.”

Aquariumliefhebbers vanuit de hele wereld kijken naar de ­video’s van Fioole. “Van mijn volgers is het overgrote deel man. De grootste groep komt uit Indonesië – zo’n 20 procent. 10 procent komt uit Amerika, 7 procent uit India, 5 procent uit Brazilië, 4 procent uit Duitsland en de rest is versplinterd over de rest van de wereld.”

Dat aquascaping in Nederland in opmars is, merken ze ook bij Het Aquariumhuis, dat sinds 1971 is gevestigd in de Jan van Galenstraat. “We krijgen regelmatig mensen in de winkel die naar aquascaping vragen, al is dat iets van de laatste jaren,” zegt winkelier Loes Hovestad. “Het is duurder dan een normaal aquarium. Aquascapers kopen heel dure stenen en hebben veel plantjes nodig. Ze beginnen met een voedingsbodem, die veel langer houdbaar is dan andere bodems – niet iedereen kan dat betalen.”

Dat het een dure hobby is, weet Andreas Willemse (40) uit Slotervaart ook. “Aquascaping heeft me wel gepakt. Het is leuk om te doen en om naar te kijken, en je kunt het zo gek maken als je wilt. Ik probeer heel veel op Marktplaats te vinden en koop bijna niets nieuw. Momenteel ben ik bezig met een nieuwe aquascape. Als ik ­alle ­uitgaven daarvoor bij elkaar optel, dan zit ik wel aan ­duizend ­euro.”

Algenexplosie

Willemse begon een jaar geleden met aquascapen. “Mijn vriendin kwam thuis met een aquarium en zei: ‘Alsjeblieft, doe hier maar vissen in’.” Willemse ging googelen en kwam op YouTube ­terecht. “Door corona had ik ’s avonds tijd over. Eerder ging ik graag naar concerten, nu zat ik op de bank YouTubevideo’s te kijken. Een vriend van me was ook met aquascaping bezig, dus hem heb ik om advies gevraagd. Voor ik het wist had ik drie aquaria in huis.”

Inmiddels heeft hij twee aquascapes. “Bij een van de drie ging het mis. Dat is het risico; als de juiste balans tussen algen en algeneters er niet is, kun je een algenexplosie krijgen. Ik heb één aquarium met alleen algenetende ­garnalen, die hoef ik nooit eten te geven. Ze planten zich voort op het tempo dat ze eten tot zich nemen. Dat is een natuurlijk evenwicht waarbij ik alleen af en toe het water ververs, een beetje poets en wat planten snoei.”

Fioole beaamt dat fouten snel gemaakt zijn. “Je gebruikt bij aquascapen veel licht. Daarnaast voeg je plantenvoeding toe en CO²-gas. Dat moet allemaal goed in balans zijn. Als dat evenwicht er niet is, krijg je te veel algen en is de lol er snel vanaf.”

Of hij nog een beginnerstip heeft? “Het is ­belangrijk dat mensen zich vooraf goed inlezen en dat ze weten waar ze aan beginnen. Je ziet heel vaak dat ze meteen van alles aanschaffen en dan binnen een dag een aquascape hebben staan. Zelf doe ik er soms wel twee weken over. Vaak loopt het bij beginners mis met de waterwaarden en algen, omdat ze bijvoorbeeld te veel licht gebruiken of geen CO²-systeem. En als je dan pas op zoek gaat naar ­informatie, is het al te laat.”