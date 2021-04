Appen met ouders op de gekste uren

Beeld Inge Duiker

Het is zondagavond, over elven, als de mobiel van de juf van groep 5 zoemt. Ze is nieuwsgierig naar wie haar op dit tijdstip een bericht stuurt en stapt uit bed. Het is een appje van een onbekend nummer: ‘Je hebt mijn zoon afgelopen week gevraagd om eier­dozen te verzamelen. Nou zijn wij het hele weekend weggeweest en is het er helaas niet van gekomen.’

De juf kan de naam en de profielfoto van de man niet plaatsen. Normaal gesproken heeft ze bij een nieuwe klas ­binnen een paar weken door welke ouder bij welke leerling hoort. Maar omdat de ouders dit jaar de school nog niet binnen zijn geweest, heeft ze geen idee.

Het enige moment dat ze de ouders ziet, is na school op het plein. En dan alleen op zwaaiafstand. Om ze toch te leren kennen, heeft de juf een aantal ­onlinemeetings georganiseerd voor de ouders van haar 28 leerlingen. De laatste keer logden slechts vijf ouders in via de gestuurde link. “Het enige positieve is dat het een betere score is dan vorig schooljaar, tijdens de eerste lockdown. Toen logde maximaal één ouder in,” zegt de juf.

Omdat er geen protocol is hoe te communiceren met de ouders in deze tijden, en de juf heeft gemerkt dat mailen niet goed werkt, heeft ze ervoor gekozen om ook in contact te blijven via Whatsapp. “Een paar collega’s hebben een groepsapp met alle ouders van de leerlingen, maar dat doe ik niet, dat wordt te rommelig.”

Bij de een-op-eencommunicatie via de telefoon is het grote nadeel dat privé en werk door elkaar heen lopen en de juf op de gekste tijdstippen wordt geappt. Als het om serieuze zaken gaat – laatst liet een moeder haar in het weekend weten dat haar man een hartinfarct had gehad – is ze uiteraard bereikbaar. Maar te vaak zijn het onnodige berichten. Over een overleden cavia, of dat oma haar kleindochter die dag van school komt halen. Zaken die de kinderen ook aan de juf kunnen vertellen.

En soms werkt het uitstekend. Zoals toen de juf met de klas naar de schooltuinen vertrok, de plek waar haar leerlingen allemaal een eigen moestuin verzorgen. Een moeder appt: of ze een foto wil maken van haar zoon bij het schooltuinenbordje met zijn naam erop. Dat bordje heeft hij samen met opa gemaakt, dus dan kan ze de foto naar opa doorsturen.

Een paar minuten later volgt een bericht waarin ze vertelt dat ze op haar knieën de vloer aan het boenen is, de boze stiefmoeder elk moment thuis kan komen en het nogal een natte boel is geworden. En de vraag: ‘Kun je snel komen helpen!’

Die app is kennelijk voor iemand anders. Ze reageert: ‘De naam van je partner begint ook met een K?’

‘O nee, dit is helemaal niet voor jou bedoeld. Sorry!’ typt de moeder terug.

‘Getuigt wel van een goed huwelijk ;-)’ stuurt de juf nog. Maar dan blijft het stil.

Die middag na schooltijd herkent de juf de moeder tussen de wachtende ouders. Ze duikt direct weg achter een man die op minder dan anderhalve meter staat.