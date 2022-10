Apollonia is veelbelovend, maar moet nog even warmlopen (7,5)

Beeld Eva Plevier

Het blijft een interessante vraag: hoe lang wacht je als recensent voor je een restaurant bezoekt? Johannes van Dam hield een minimum van drie maanden aan. Zo geef je een ­restaurateur tijd om zijn draai te vinden en af te rekenen met eventuele kinderziektes. Waar veel recensenten nog steeds Van Dams norm aanhouden, wijk ik er regelmatig van af. Dat komt omdat sommige restaurants, zeker die van zeer ervaren ondernemers, na een maand al staan als een huis.

Andere blijken juist meer tijd nodig te hebben. Apollonia, vernoemd naar Apollonia Vitelli, de eerste vrouw van Michael Corleone in The Godfather, is daar een goed voorbeeld van. Er staat een creatief team. Eigenaar Elise van Iterson maakt bijvoorbeeld ook het onovertroffen eettijdschrift Tummie Magazine. Haar compagnon Romy Claessen kent ze van de kunstacademie (en u misschien van Bar Centraal) en chef-kok Bas de Groot kookte eerder voor BAK en Europizza. Ze organiseren regelmatig evenementen als een kebab-champagnediner of een Bretonse brunch met crêpes en cider.

Hoewel ze op de dag van mijn bezoek al bijna vier maanden open zijn en de veelbelovendheid ervan afdruipt, had ik achteraf liever nog een halfjaar gewacht. Dat komt omdat Apollonia rustig wordt opgebouwd. Aanvankelijk lag de focus op de lunch, met Elise in de keuken; pas sinds kort kun je er vier avonden per week dineren.

Het interieur zit ergens tussen hip en houtje-touwtje in, met veel planten, houten planken met Keulse potten en kleine tafeltjes met kuipstoeltjes. Leuk gedaan, zeker voor een dagzaak, maar voor een avondvullend diner zit je wel wat spartaans.

Varkenskop

De kaart is onderverdeeld in snacks en gerechten. Over de snacks kan ik kort zijn: die kunnen niet beter. De gefrituurde terrine van varkenskop bestaat uit dunne repen perfect gefrituurde terrine. Niet vet of zwaar, maar krokant en fris dankzij de slim gevonden salsa van mosterdblad. Zowaar nog beter is de panisse, een Zuid-Franse snack die wordt gemaakt van kikkererwtenmeel: een soort dikke frieten met een knapperige buitenkant en fluffy binnenkant. We dopen ze in zure room met pesto van munt. Goed bedacht, nog beter uitgevoerd. Niets meer aan doen dus – al mogen de porties net wat ruimer.

Ook over de ideeën achter de voor- en hoofdgerechten niets dan lof. Jammer alleen dat het verder zo goede vegetarische voorgerecht van aardpeer met pompoen, peer, pruim en gerijpte ricotta wordt gedomineerd door een overdosis zuur. Als je net als ik houdt van zeer scherpe smaakcontrasten kan het misschien nog nét, maar de wijn is in één klap om zeep geholpen. Zonde, dat was nu net een van Apollonia’s sterke punten: er is een uitgebreide kaart met uitstekende natuurwijnen, hoofdzakelijk uit Frankrijk en Italië. Mocht u nog steeds denken dat alle natuurwijn naar appelsap smaakt: probeer de pinot noir van het Franse Clair Obscur uit 2019. Of misschien nog wel beter: de Attia Rosso van het Siciliaanse Etnella uit 2021.

Groot pluspunt is dat er elke dag andere wijnen per glas worden geschonken, waardoor je steeds iets anders kunt proeven. Dat is meteen ook het minpunt: omdat de prijzen per glas op de kaart noch aan tafel worden vermeld, is het behoorlijk schrikken als we de rekening krijgen. Dat kan eleganter worden opgelost.

Troostrijke smaken

Terug naar het eten. Het vegetarische hoofdgerecht van eekhoorntjesbrood met Tropea-ui, aardappelmousseline en paddenstoelensaus is een eerbetoon aan de herfst, met topkwaliteit producten en troostrijke smaken. De paddenstoelen smaken subliem, de mousseline is romig en luchtig en de wel erg grote hoeveelheid rodewijnsaus mooi krachtig. Enige dissonant is dat het eekhoorntjesbrood niet goed is schoongemaakt. Zand tussen je tanden is nooit fijn, zeker niet bij al die zachte structuren.

Het andere hoofdgerecht is Noordzeekrab met polenta en chile morita. In zijn geheel opgediende, gevulde krabben zijn momenteel een kleine hype in de culinaire wereld. Mij hoor je daar niet over, want ik vind krab zo’n beetje het lekkerste wat er is. De smaak is bovendien fantastisch, met precies de juiste kick van de chilipeper. Helaas zien we de polenta nauwelijks terug, waardoor het geheel bijna monotoon van structuur is. Feitelijk zitten we één grote soep te eten. Een verrukkelijke soep, dat wel, en aangezien we er brood van BAK bij krijgen is het een kwestie van brood door de saus halen tot er een compleet mandje doorheen is.

De meloengranita met gezouten karamelmousse en pistache toont dezelfde perfectie als de snacks. Bij Apollonia staat dan ook een team vol ambitie en ­goede ideeën. Toch vind ik de prijzen op dit moment nog niet rijmen met het wat spartaanse interieur en de schoonheids­foutjes in de keuken. Als ik een halfjaar had gewacht, was dat vast anders geweest. Of had Van Dam gelijk en moet een zaak na drie maanden al helemaal klaar zijn? Zoals ik al zei: het blijft een interessante vraag.

Apollonia

Kattenburgerstraat 5 - 27E

Wo-vr 11.00-00.00

Za 12.00-00.00

