Ao (Japans voor blauw): het verbond met de paardjes van Yonaguni

Beeld Charlotte Dumas

Het ligt er heel ver vandaan, maar het eiland Yonaguni hoort bij Japan. Het is een om veel redenen fascinerende plek. Bijvoorbeeld omdat op het eiland in de buurt van Taiwan een eigen taal wordt gesproken, die ook Yonaguni heet. Of omdat het eiland vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog tot 1972 werd bezet door de Verenigde Staten. Kunstenares Charlotte Dumas doet sinds 2015 onderzoek naar het eiland en is vooral geïnteresseerd in de paarden die er leven. Yonaguni kent een inheems, met uitsterven bedreigd paardenras.

Onder normale toestanden zou in Huis Marseille nu de tentoonstelling Ao te zien zijn, met foto’s en film die Dumas op Yonaguni maakte. Gelukkig hebben we het bijbehorende fotoboek nog. Net als in de korte films van Dumas zien we op de foto’s drie jonge meisjes die een verbond lijken te hebben gesloten met de paardjes (ze zijn klein van stuk) van Yonaguni. Ao betekent blauw; de kleur duikt op alle foto’s ergens op.

De band tussen mens en dier is een vast thema in het werk van Charlotte Dumas. Eerder fotografeerde ze bijvoorbeeld reddingshonden die na 9/11 in het puin zochten naar overlevenden.

Charlotte Dumas: Ao. FW Books, €34,88