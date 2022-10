Antiwerk? ‘Quiet quitting’ is in opmars: ‘Ik verdien liever wat minder’

Ineens hebben veel mensen het over ‘quiet quitting’. Vrienden bespreken het in het café, collega’s smiespelen erover in de lift, en kranten en bladen raken, overal ter wereld, niet uitgeschreven over het fenomeen. Wat is hier aan de hand?

Voor wie er nog niet van heeft gehoord, volgt hier een korte uitleg: een poos terug ging een video over quiet quitting viraal op – waar anders – TikTok. Al snel volgden meer video’s, die miljoenen keren werden bekeken. Er lijken meerdere definities aan de term te kleven. De een heeft het over minimale inspanning leveren zonder ontslagen te worden, als een soort Louis Tinner, de legendarische bibliothecaris die Herman Brusselmans opvoert in De man die werk vond, de ander roept op om af te stappen van het idee dat werk ons hele leven beheerst.

Hoewel dat eerste misschien spannender en grappiger is, lijkt het tweede het meest te resoneren. Het sluit aan bij eerdere bewegingen zoals The Great Resignation, waarbij 33 miljoen Amerikanen in een halfjaar tijd (voorjaar 2021) ontslag namen. Het heeft ook iets weg van Tang Ping, de Chinese trend waarbij werknemers op de vloer gaan liggen omdat ze niet meer willen en kunnen meedoen aan de ratrace. En meer algemeen past het bij de gestage opmars van de antiwerkbeweging, waarbinnen geageerd wordt tegen het idee van altijd maar efficiënt en productief zijn.

In deze trends, en in quiet quitting in het bijzonder, zit een interessante vraag verstopt, namelijk of er een bredere beweging aan het ontstaan is die wil breken met het dominante verhaal dat werk je passie moet zijn en dat het de meest logische (en enige) plek is waar we onszelf kunnen ontwikkelen en ontplooien. Die mentaliteit heeft zich voornamelijk genesteld in theoretisch geschoolde twintigers en dertigers, wier identiteit vrijwel volledig samenvalt met hun beroep.

Hogere kwaliteit van leven

Quiet quitting lijkt de vraag op te werpen of we werk meer als iets instrumenteels zouden kunnen zien. Als manier om een inkomen mee te vergaren, en meer niet. Kijken we met die blik naar werk, lopen we waarschijnlijk minder kans om ten onder te gaan aan een burn-out of andere stressverschijnselen.

Zo is journalist Louis Bollee (35) een tijd geleden drie dagen per week op kantoor gaan werken, in plaats van vijf. “Meer wil ik niet. De consequentie is dat ik minder verdien dan mijn vrienden. Het zij zo. Ik krijg er een hogere kwaliteit van leven voor terug.”

Bollee ziet zijn werk niet langer als zijn passie. “Het definieert me niet, ik denk er niet over na in mijn vrije tijd. Ik hoef geen carrière te maken. Voor mij zijn drie dingen belangrijk op de werkvloer: mijn bezigheden moeten niet leiden tot stress, er moeten leuke mensen rondlopen en, als laatst, ik moet er geld mee verdienen.”

Om te begrijpen waar het mantra ‘je werk is je passie’ vandaan komt, is het werk van de Franse sociologen Luc Boltanski en Eve Chiapello interessant. In The New Spirit of Capitalism (1999) stellen zij dat het kapitalisme zich in de jaren zeventig en tachtig opnieuw heeft uitgevonden en zodoende een nieuwe geest – als opvolger van de ‘oude geest’ van Max Weber – heeft ontwikkeld.

Dat begon in de jaren zestig bij de tegenbeweging die zich verzette tegen het harde, werktuiglijke werken waartoe zij, en de generaties voor hen, werden gedwongen. Ze zagen het kapitalisme – met de standaardisatie, calculerende houding en koele boekhouding – als geestelijke slavernij, als systeem dat ze van hun vrijheid en autonomie beroofde en hen weerhield van authenticiteit, vrijheid, persoonlijke ontwikkeling, creativiteit en zelfontplooiing; waarden die in die tijd in zwang raakten.

Eind jaren zestig werden de idealen uit het hippietijdperk overgenomen en ingevoerd op de bedrijfsvloer. Rationaliteit, discipline en zelfopoffering stonden niet meer centraal. Voortaan draaide het om vrijheid, authenticiteit en zelfontplooiing, om het idee dat het individu zich niet hoefde aan te passen aan het werk, maar werk moest zoeken dat bij hem paste.

Tot het gaatje gaan

Steve Jobs verwoordde het een paar decennia later treffend tijdens zijn afstudeerrede aan Stanford University (2005): “Je moet werk vinden waarvan je houdt. Wil je tevreden zijn in het leven, dan moet je je werk geweldig vinden. Als je dat nog niet gevonden hebt, blijf zoeken, en neem geen genoegen met minder.”

Dick Houtman, hoogleraar sociologie aan de Katholieke Universiteit Leuven, denkt dat het nog altijd de norm blijft dat we onze passie kwijt willen in ons werk. “Alleen wanneer dat onmogelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld omdat je er weinig plezier in hebt en jezelf niet ontplooit, kun je besluiten de stekker eruit te halen en niet meer te doen dan nodig. De ontplooiing zoek je dan elders, buiten je werk.”

Volgens Houtman wijzen mensen er terecht op dat het idee van werk als zelfontplooiing koren op de molen is van het neoliberalisme. “Je houdt zo van je werk dat je tachtig tot negentig uur per week maakt, zonder het idee te hebben dat je wordt uitgebuit, want je denkt: wat zit ik me lekker te ontplooien.”

Dat is dan ook het succes van het neoliberalisme, zegt cultuurfilosoof Thijs Lijster, verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen. “Het heeft onze behoefte aan zelfontwikkeling en creativiteit gekanaliseerd naar de werkvloer. Zodra dat verhaal niet meer overtuigend is, wat nu voorzichtig lijkt te ontstaan, mede door de pandemie, dan zou het idee van ‘werk is je passie’ weleens aan kracht kunnen inboeten.”

Dat ondervindt Joyce de Haan-Van Asselt (36). Voorheen ging ze tot het gaatje, maakte ze veel overuren en leefde ze praktisch om te werken. Inmiddels heeft ook zij besloten om drie dagen per week op kantoor te werken. “Ik vind mijn werk heel leuk, maar het ligt eigenlijk onder mijn niveau. Soms vind ik het jammer dat er niet volop gebruik wordt gemaakt van mijn kwaliteiten, maar daar hangt vaak een fulltime baan aan vast, met de bijbehorende druk en overuren. Ik verdien liever wat minder zodat ik nog puf en tijd overhoud om te doen wat ik écht leuk en belangrijk vind.”

Precies deze mentaliteit lijkt centraal te staan binnen quiet quitting. Werk wordt weer teruggebracht tot bijzaak, als iets wat vooral de vrije tijd niet moet infiltreren. “Het is dubbel,” zegt Lijster. “Het is een soort van teruggaan in de tijd. Karl Marx had het over vervreemde arbeid, hij schreef: ‘Op het moment dat je aan het werk bent, ben je niet jezelf, en als je jezelf bent, ben je niet aan het werk.’ De werktijd is van de baas, geef je die uit handen, heeft dat ergens iets destructiefs. Aan de andere kant: wie helemaal samenvalt met werk, geeft misschien nog wel meer op, namelijk zijn hele identiteit.”

Volgens Houtman is het interessant dat een deel van die groep theoretisch geschoolden, die het idee heeft gepusht van werk als zelfontplooiing, nu terugvalt naar een instrumentele arbeidsoriëntatie. “Het is het idee van achter de lopende band staan in de koekjesfabriek. Dan kun je het wel shaken met je zelfontplooiing, maar het voordeel is dat zulk geestdodend, voorspelbaar werk je beschermt tegen een burn-out.”

Lijster: “Los van of deze trend doorzet of niet, is het een teken aan de wand. Er ontstaat een breder gedeelde aversie tegen werk, alsof er een soort besef is ontstaan dat de rek eruit is.”

Vorm van verzet

De tegenbeweging uit de jaren zestig verlangde naar vrijheid, authenticiteit en persoonlijke groei en was antikapitalistisch ingestoken. Een onbedoeld neveneffect was dat haar waarden werden overgenomen door het bedrijfsleven en uiteindelijk leidde tot een mentaliteit die veroorzaakte dat we ons kapot zouden gaan werken.

Want sinds de nieuwe geest van het kapitalisme zwemmen we in een poel van vrijheid, en juist door die verworven vrijheid werd het mogelijk dat we onszelf gingen uitbuiten op een manier die we nooit zouden hebben geduld van een baas of leidinggevende.

De Duits-Koreaanse filosoof Byung-Chul Han schrijft in het boek Psychopolitiek dat onder het regime van uitbuiting door derden - zoals de norm was voor de protestgeneratie - het mogelijk is dat degenen die worden uitgebuit zich verenigen en gemeenschappelijk opstaan tegen de uitbuiters. Maar het neoliberalisme roept geen verzet op, aangezien de arbeider zichzelf uitbuit, en niet wordt uitgebuit door een ander.

Maar dan is daar ineens, of eindelijk, een vorm van verzet: quiet quitting. Niet direct gericht tegen de werkgever, het bedrijfsleven of het kapitalisme, maar tegen onszelf. Het roept op tot een mentaliteitsverandering. We moeten ons, het liefst collectief, afvragen of er ook niet een gevaar schuilt in werk zien als onze passie. En verkennen of er misschien andere, gezondere manieren zijn om ons tot ons werk te verhouden.