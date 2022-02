Annemarie Bon (67) schreef ‘365 dingen om te doen met je kleinkind’

Werd u recent oma?

“Ja haha, al is het al zo’n anderhalf jaar geleden dat ze werd geboren. Toen mijn zoon en zijn vriendin destijds vertelden dat Fenne op komst was, vond ik dat een heel leuke verrassing, ik was meteen superenthousiast. Het leek me altijd al leuk om oma te worden, want ik genoot al zo van mijn eigen kinderen. Ik ben toen meteen aan het boek begonnen.”

Had u pardoes 365 ideeën paraat?

“Ik ben tien jaar hoofdredacteur van Taptoe geweest, het kindertijdschrift, en ik heb veel vakantie- en doeboeken gemaakt, dus ik had wel een soort archief met allerlei activiteiten. Daarbij heb ik de seizoenen gevolgd, dat helpt, en volg ik bepaalde dagen, zoals Worteltjestaartdag.”

Maar toch best veel: 365 dingen om te doen met kinderen.

“Het is een hele variëteit geworden, van spelletjes tot uitstapjes, van koken tot knutselen, van vogelspotten tot een moestuintje maken. Maar inderdaad: in het begin ging het schrijven sneller dan op het einde.”

U heeft ook, en met succes, kinderboeken geschreven. Zit voorlezen niet in uw repertoire?

“Zeker wel. Boekjes lezen is een van mijn favoriete bezigheden met kinderen, al hoeven de boeken niet van mezelf te zijn. Ik heb mijn jongste zoon tot zijn vijftiende voorgelezen. Dat is zo intiem, zo gezellig, en zo goed voor de taalontwikkeling en de woordenschat.”

Wat moet je niet doen met je kleinkind?

“Niet te veel kant-en-klaarspeelgoed, dat is slecht voor de creativiteit van een kind. Geef klei, maak zelf vingerverf, onderneem wat, ga naar buiten. Vooral dat: de natuur in.”