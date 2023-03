Anna+Nina en Romy Boomsma openen oorpiercingshop aan de Herengracht

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: laat je oren piercen met 14-karaats goud in de nieuwe studio van Anna+Nina en Romy Boomsma (31).

Het atelier van Anna+Nina op de hoek van de Wijde Heisteeg en de Herengracht zit er al sinds 2021. Bij binnenkomst waant elke sieradenliefhebber zich in een droomwereld. Tientallen ringen, kettingen en andere juwelen schitteren in een enorme vitrinekast. Maar sinds kort kun je hier naast sieraden kopen, ook oorpiercings laten zetten in de nieuwe studio.

De zelfontworpen collectie piercings is een samenwerking van Nina Poot (37) en Anna de Lanoy Meijer (38), de oprichters van Anna+Nina met Romy Boomsma (31). En niet de eerste. “We kwamen elkaar tegen in de speeltuin toen onze kinderen aan het spelen waren,” zegt Boomsma. Uit deze speeltuinontmoeting ontstond een samenwerking voor meerdere sieradencollecties. En nu dus ook dit nieuwste idee.

“Er is veel aanbod op het gebied van piercings, maar we misten eigenlijk een wat subtielere stijl dan dat harde en grove wat je vaak ziet,” aldus Boomsma. Zo ontstond het idee om zelf een piercingcollectie te ontwerpen die in lijn is met de stijl van het merk Anna + Nina en die van Boomsma zelf. Dit houdt in: geen zilver en titanium, maar 14-karaats geelgoud in mooie vormen en mét kleurdetails. Er wordt direct gepiercet met het sieraad dat je uitkiest. “Normaal kun je een piercing pas vervangen met het gewenste sieraad na een lang helingsproces. Nu is het meteen een toevoeging.”

De studio zit verborgen achter een groot panterprintgordijn. In de kleine ruimte is plek voor één persoon tegelijk in de behandelstoel. Ervaren piercers nemen de tijd en geven advies. “Wat we willen uitstralen met de studio is het idee van een mooi, tijdloos sieraad dat voor altijd in je oor zit. Het is wel zo fijn als je dan echt goed en persoonlijk geholpen wordt.”

