Anja Sprangers wil haar keuken opknappen: ‘De plinten ontbreken, dus de muizen hebben vrij spel’

Na de dood van haar ex-man bleef de keuken van Anja Sprangers halfverbouwd achter. Beeld Eva Plevier

Voor het eerst in twaalf maanden kan Anja Sprangers (44) weer goed ademhalen. Waar ze even daarvoor nog bedremmeld verslag doet van een onrustig jaar, oogt ze opgelucht als ze over haar vrije luchtwegen spreekt. “Het scheelt zoveel als je genoeg zuurstof binnenkrijgt.” Ze slikt weliswaar een karrenvracht aan medicijnen om de boel open te houden, maar dat neemt ze op de koop toe. Want hoe het eerst was, zo wil ze het nooit meer.

Het begon vorig najaar met een longontsteking, gevolgd door een longvliesontsteking en als klap op de vuurpijl een corona-infectie. Haar gezondheid, en met name haar longen, hadden er zwaar onder te lijden. Bijna een jaar lang kampte ze met een jachtige ademhaling, die ze alleen met speciale oefeningen enigszins onder controle kon krijgen.

Zes weken geleden bleek de gifbeker nog niet leeg. Op haar werk kreeg ze het zo benauwd dat een collega haar naar huis bracht; eenmaal daar stuurde een geraadpleegde huisarts bij het horen van haar ademnood direct een ambulance. “Ik kan me herinneren dat ik instapte, daarna is het één groot zwart gat.”

Gaatje in longen

Later leerde ze van haar oudste dochter dat het heel hard was gegaan. Sprangers kon nauwelijks ademhalen, zag steeds bleker en werd toen grijs. In het ziekenhuis moest ze geïntubeerd worden en werd ze in een kunstmatige slaap gebracht. “Bij het intuberen hebben ze een gaatje in een van mijn longen gemaakt: kreeg ik ook nog een klaplong.” Zwaar gehavend werd Sprangers na zes dagen coma gewekt, rond haar bed haar lijkbleke kroost. Die hadden in de veronderstelling geleefd dat ze hun moeder zouden verliezen.

“Ik vind dat nog het moeilijkst. Mijn kinderen hebben het zwaar te verduren gehad. Drie jaar nadat hun vader, mijn ex, overleed, raakten ze bijna ook hun moeder kwijt. Onze jongste vond hem destijds naar adem happend op de vloer van de woonkamer. De oudste heeft, het was nota bene haar achttiende verjaardag, hem geprobeerd te reanimeren, maar het was te laat.” Een geknapt leverabces was hem fataal geworden.

Na zijn dood trok Sprangers weer in het huis. Toen ze scheidden, drie jaar eerder, bleef hij daar met de kinderen, zij bivakkeerde al die tijd bij familie. “Dat was een stressvolle en chaotische periode, want ik was feitelijk thuisloos en afhankelijk van de goedheid van anderen. Toch was ik blij met mijn keuze om bij hem weg te gaan, want de rek was uit ons huwelijk.”

Hoewel de breuk in het begin pijnlijk was – haar ex kon zich niet vinden in haar besluit – vierde het gezin op het laatst steeds vaker de feestdagen samen en gingen ze met z’n allen op vakantie. “Ik ben blij dat we weer door één deur konden, zeker toen hij zo plotseling overleed.”

Hectische tijd

De rouw, het regelen van de begrafenis en haar zorgen om de kinderen, die het zonder hun vader moesten stellen, luidden een hectische tijd in. “We hadden geen gemakkelijke start, we moesten wennen aan elkaar en ons verdriet hielp daar niet bij.”

Het gezin doet het inmiddels naar omstandigheden goed, zegt ze. Maar de verloederde keuken is een heikel punt. Haar ex was eigenhandig een verbouwing gestart, zonder toestemming van de woningbouwvereniging. “En hij was niet zo handig.”

Het resultaat: een keuken die half af is, (brand)gevaarlijk en onhygiënisch. “De plinten ontbreken, dus de muizen hebben vrij spel.” De woningbouw weigert te helpen omdat er zonder goedkeuring is geklust. Gelukkig heeft Sprangers een kennis van wie ze de oude keuken mag hebben. “Maar geld voor de installatie heb ik niet.”

Sprangers werkt bij Pantar (zie kader), – ‘Ik ben blij met mijn werk maar het is geen vetpot’ – maar door de inflatie zijn haar kosten hoog opgelopen. “Hoewel ik nog aan het revalideren ben, laat ik de kachel uit. Dan maar een trui aan of een dekentje om.”

Een functionerende keuken zou de familie Sprangers veel goeds doen. “De meiden bakken graag, maar zonder oven gaat dat lastig.”

Pantar Anja Sprangers werkt, net als ruim drieduizend andere Amsterdammers, bij het sociale leerbedrijf Pantar. Bij de organisatie werken mensen die extra begeleiding kunnen gebruiken bij hun baan. Op verschillende locaties in de stad zijn onder meer een timmerwerkplaats, een naaiatelier en een fietsenwinkel gevestigd. Sprangers werkt als soldeerster. “Het is fijn werk en ik kan er mezelf zijn. Er heerst geen strijd om wie het ’t beste doet, heel prettig is dat.” Volgens de filosofie van Pantar ‘bezit iedereen talent om te werken’. Medewerkers worden begeleid in de beste route naar passend werk en niet zelden stromen mensen na een ontwikkelbaan bij Pantar door naar de reguliere arbeidsmarkt.

