Angelo & dochter Noor: ‘Ik was geen verschrikkelijke puber, maar leuk was ik ook niet’

Angelo en Noor van Leemput. Beeld Harmen de Jong

Angelo van Leemput (53)

“Als baby sliep Noor niet. Daar werd ik af en toe vrij hopeloos van. Ze was niet per se aan het huilen, ze sliep gewoon niet, we hebben nachten overgeslagen. Soms was ze dan eindelijk weggezakt, maar zodra we de kamer uitliepen was ze meteen weer wakker. Gelukkig kwam dat allemaal goed.

Ik vind het heel mooi om te zien hoe Noor haar leven vormgeeft. Rond mijn achttiende ben ik naar Amsterdam verhuisd vanuit Terneuzen, ik moest echt weg daar. Vlak voor Noors geboorte ben ik naar Amersfoort verhuisd. Voor Noor en haar zus Jip ligt de wereld aan hun voeten en daar maken ze gebruik van, dat vind ik heel gaaf om te merken. Dan gaat ze weer naar Lissabon, of Berlijn, Madrid – Noor haalt alles eruit. Van Terneuzen naar de Randstad was voor mij de grote stap, maar Jip en Noor pakken gewoon de hele wereld.

Noor en ik zijn allebei vrij teruggetrokken mensen, geen allemansvrienden. Ik nog een stuk minder dan zij. Ik heb lang geworsteld met die terughoudendheid en verlegenheid, dat heb ik ook wel als handicap ervaren. Zo heb ik lang telefoonangst gehad; niet zo handig als journalist, haha. Toen Noor jong was, merkte ik al dat ze erg verlegen was, moeilijk te doorgronden. Ik wilde graag dat ze daar overheen stapte, daar hamerde ik ook wel op: het is leuker om wel mee te doen.

Gelukkig merk ik bij Noor dat ze daar ook grotendeels vanaf is geraakt, in ieder geval een stuk eerder dan ik, al hoop ik voor haar dat dat nog wel ietsje meer wordt. Ook dingen bespreken gaat soms lastig bij ons. Belangrijke dingen waar we het eigenlijk wel over moeten hebben, zoals de scheiding tussen haar moeder en mij. Dat was geen makkelijke tijd en iets wat moeilijk te bespreken was, dat lukte me niet. Dat doet verder geen afbreuk aan onze relatie: er is een groot basisvertrouwen, een onvoorwaardelijkheid tussen ons, en dat is genoeg. We begrijpen elkaar zonder dat alles wordt uitgesproken en ik voel me thuis bij haar.

We delen onze liefde voor muziek. Vroeger brandde ik cd’tjes voor haar, die luisterden we dan in de auto. Soms was het wel een beetje veel K3, maar op een gegeven moment heb ik ook muziek door haar leren kennen. Hiphop bijvoorbeeld, daar heb ik door haar meer van leren houden. Tegenwoordig maken we gezamenlijke afspeellijsten op Spotify.

Samen herinneringen maken vind ik leuk en belangrijk, vakanties spelen daar een belangrijke rol in. Samen met je dochter in de bergen zitten, allebei met een halve liter bier, dat heeft iets spectaculairs.”

Noor van Leemput (23)

“Op mijn negentiende ben ik vanuit Amersfoort naar Amsterdam verhuisd. Ik studeerde er toen al twee jaar en was er elke dag, dus ik vond het erg leuk om hier ook eindelijk te gaan wonen. Angelo hielp met verhuizen en we vonden het een goed idee om mijn kledingkast in zijn geheel naar boven te sjouwen. Dat lukte natuurlijk niet, hij stond boven aan de trap, ik onderaan, de kast viel half uit elkaar. Als de kast naar beneden was gevallen, was dat niet zo goed voor mij geweest. Uiteindelijk was het zo’n gedoe dat de avondklok was ingegaan en mijn vader op de bank moest blijven slapen. Ik kan daar behoorlijk chagrijnig van worden, zo’n kutkast. Denk daar toch over na. Terwijl Angelo positief en zelfs vrolijk blijft in zulke situaties. Dat hoop ik ook te kunnen ontwikkelen.

Als me zoiets was overkomen met anderen, had ik het ook best een beetje gênant gevonden. Bij hem voel ik me nooit zo, hoe stom ik ook doe soms. Hij ziet alle fouten die ik maak, maar het voelt nooit alsof ik daardoor lastig ben of in de weg zit.

We deden veel leuke dingen toen ik jong was. Angelo was een leuke vader met veel grapjes. Toen ik ouder werd en in de puberteit kwam, wilde ik graag met rust gelaten worden. Ik was geen verschrikkelijke puber, maar echt leuk was ik ook niet. Ik was behoorlijk verslaafd aan mijn telefoon en zat veel op mijn kamer, daar hadden we wel woorden over. ’s Nachts moest ik mijn telefoon inleveren. Gelukkig had ik een iPod Touch: daarmee kon ik stiekem verder msn’en.

Sinds mijn twaalfde is het de traditie om op huttentocht te gaan. Dan wandelen we in de bergen, samen met mijn zus, van hut naar hut. Het zijn best lange afstanden, en vaak ook met een behoorlijke klim, dus hoewel er af en toe wel gekletst wordt zijn we soms ook lang stil. Meestal gaan we op huttentocht in de Alpen, dat is een autorit van twee dagen. In de auto draaien we lekker muziek en zingen we mee. Zulke momenten, muziek luisteren tijdens lange autoritten, waren altijd al aanwezig en belangrijk.

Vroeger hadden we absoluut niet dezelfde muzieksmaak, maar hoe ouder ik word hoe meer onze muzieksmaken samensmelten. Ik leer veel van zijn muziek, maar Angelo staat ook open voor mijn muziekstijl. Ik luister graag hiphop, hij nu ook. Ook gaan we graag samen naar Concerto. Hoewel ik nog lang niet zo veel cd’s heb als hij, is het wel een mooie collectie.”