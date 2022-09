Angelica Huig (78) droomt van Elvis op een groot scherm

Angelica Huig, geflankeerd door Zakery Beacher (links) en Michel de Witte. Beeld Eva Plevier

Op mensen die haar onbekend voorkomen, is Angelica Huig niet bijzonder gesteld. Bezoek in het revalidatiehuis, waar ze van een darmoperatie herstelt, wordt dan ook zacht gezegd niet heel hartelijk ontvangen. “Je mag alles eten, niet alles weten,” is het vaste, summiere antwoord van Huig op vragen die haar niet zinnen. Maar zodra Michel de Witte ten tonele verschijnt, wijkt een lach niet meer van haar gezicht. De grote vijftiger met tatoeages zo ver het oog reikt, is de uitzondering op de regel. Hem duldt ze wel en haar grillige buien hebben hem nooit verjaagd. De twee koesteren hun bijzondere vriendschap, want vanzelfsprekend is die niet.

“Ze doet me aan mijn moedertje denken,” zegt De Witte (54). “M’n ma was mijn alles, maar is inmiddels alweer twintig jaar dood. Zij was ook erg gevat, net als tante Ans.” Tante Ans, oftewel de 78-jarige Angelica Maria Huig, werd in 1943 in München geboren en verhuisde vier jaar later met haar Duitse moeder en Nederlandse vader naar de Amsterdamse Indische Buurt. “Ze vertelt mondjesmaat over die tijd,” zegt De Witte. “Maar het was geen malse jeugd, dat is wel zeker.”

Geschikte man

Haar leven lang werkte ze met verstandelijk beperkte kinderen. “Elke ochtend staat ze hier hartstikke vroeg op om de tafel te dekken omdat ze dat gewend is van haar tijd in de zorg,” zegt De Witte. Huig is getrouwd geweest, al laat ze daar weinig over los behalve dat haar moeder ‘hem een geschikte man vond en zei dat ik daar mee moest trouwen’.

Over die ándere grote liefde van haar leven praat Huig des te liever. Elvis Presley, de Amerikaanse zanglegende, doet Huigs hart sneller kloppen. Veel van zijn liedjes kan ze woord voor woord meezingen en het huis hangt vol met foto’s van hem. Waarom nou juist The King of rock-’n-roll het onderwerp van haar adoratie is, weet De Witte eigenlijk niet. Navraag leert dat haar broer, die tien jaar geleden overleed aan prostaatkanker, een vetkuif droeg en naar Elvis luisterde. De jonge Huig was dol op haar broer en ging mee in zijn fanschap.

Van haar moeder kon zij als kleine zusje fluiten naar een Presleyplaat. Juist dat verbod maakte zijn muziek des te begeerlijker en zo nam haar aanbidding grote hoogtes aan. “Elke muur en plank in haar huis is gevuld met Elvisprullaria,” zegt De Witte. “Ik wist niet wat ik zag de eerste keer!”

Klein wonder

Dat hij een voet bij haar over de drempel kon zetten, is een klein wonder. “Ze zegt altijd: ‘Ik doe alleen open voor God, de politie en Michel.’” Hij leerde haar kennen als de dame die elke ochtend in buurthuis De Archipel een kopje koffie kwam drinken. De Witte deed daar vrijwilligerswerk en ontwikkelde een zwakke plek voor Huig. “Tante Ans kan soms wat fel en opdringerig zijn. In het buurthuis zaten ze niet altijd op haar te wachten, maar ze is een hartstikke lief en leuk mensje, mits je weet hoe je met d’r moet omgaan.”

Als Michel zich niet om haar had bekommerd, was ze allang vergeten, zegt Zakery Beacher, een maatschappelijk werker uit de Indische Buurt. “Hij heeft haar weer tot leven gebracht.” De Witte: “Het werd op een gegeven moment heel schrijnend. Ze raakte steeds meer in de war en verwaarloosde zichzelf. Het liep af.” In februari verhuisde ze naar het revalidatiecentrum en ‘sindsdien leeft ze op’. “Voor zichzelf zorgen lukte haar niet meer, hier wordt er wel naar haar omgekeken.”

Het kleine Elvismuseum, oftewel Huigs woning, is intact gebleven, maar of ze ooit terugkeert, weet De Witte niet. Een aantal foto’s zijn meegekomen naar Nieuw-West, maar het liefst trakteert hij haar op een avondje onvervalst Elviszwijmelen met een mooie film, zoals Viva Las Vegas. “Een hapje erbij – ze kan onwijs genieten van lekker eten – een beamer in de grote zaal en al haar medebewoners die mogen aanschuiven. Zo’n avond zou tante Ans niet snel vergeten.”

Stuur uw reactie met vermelding van telefoonnummer naar aha@parool.nl. Meer info: amsterdammerhelptamsterdammer.nl

Vorige week vroeg Tineke Veuger 550 euro om haar familie te bedanken met een etentje. Alma Netten doneert. Tineke Veuger (59) heeft aan haar jeugd in Tuindorp Oostzaan veel gelukkige herinneringen, al was die niet zonder complicaties. Ze had als kind veel last van een vergroeiing in haar rug. Die is nooit goed hersteld, en na een hoop moeilijkheden werd Veuger uiteindelijk volledig afgekeurd. Niet kunnen werken vond ze jammer, maar het weerhield haar er niet van zich nuttig te maken met vrijwilligerswerk. Bovendien had ze het als alleenstaande moeder druk zat met haar drie zoons. In 2017 kreeg Veuger een dubbele longontsteking en werd ze op de ic opgenomen. Ze lag er drie weken en is er nog steeds niet van bijgekomen. Al die tijd heeft ze veel steun gevonden bij haar familie, zowel op mentaal als financieel vlak. Als dank zou ze graag een etentje organiseren en haar broers en zussen in de watten willen leggen, maar daar heeft ze het budget niet voor. “Ik ben afhankelijk van de voedselbank, dus een diner zit er niet in.” Alma Netten (72) begrijpt heel goed dat het fijn is om een keer iets terug te kunnen doen voor de mensen die altijd voor je klaarstaan. “Ik gun het Tineke dat ze haar familie kan uitnodigen om iets leuks te doen,” zegt de medeoprichter en voormalig directeur van het Grachtenfestival. “Ik houd zelf ook zo van familie en weet hoe belangrijk het is om bij elkaar te komen. Als je vaak de helpende hand krijgt, is het leuk om de rollen eens om te draaien. Daar zit haar familie misschien niet eens op te wachten, want die weten ook wel hoe het zit, maar een groot samenzijn is áltijd mooi meegenomen.”