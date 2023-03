Andries Tunru doet mee aan het WK Powerpoint Karaoke: ‘Eigenlijk ben ik kansloos’

Het WK wát?!

“Eerlijk gezegd dacht ik hetzelfde toen ik gevraagd werd – want het is niet zo dat ik twintig voorrondes heb doorlopen. Ik doe dit maandagavond voor het eerst. Het gaat erom wie de beste geïmproviseerde presentatie houdt. Het publiek bepaalt het onderwerp, dus dat kan van alles zijn. Van het nut van belletjes in soda tot geopolitieke spanningen in China. De organisatie geeft daar een powerpointpresentatie bij, die niet over datzelfde onderwerp gaat. Aan mij, en de zes andere deelnemers, de taak om er wat van te maken.”

Doodeng.

“Ik ben wel up for a challenge! En als improvisatieacteur ben ik gewend om een avond uit het niets om te buigen naar iets gaafs. Daar voel ik me comfortabel bij.”

Maar voor goud kunnen we beter op Frankrijk of Mexico inzetten?

“Ik ga altijd voor de winst, maar ik heb geen idee hoe de andere deelnemers zijn. Aan elke weirde hobby hangt vaak een fanatieke subcultuur, dus wie weet repeteert de rest hier al weken voor.”

Welke onderwerpen moet het publiek echt niet roepen?

“Als ik het moet hebben over de opkomst van het nazisme in Nederland, heb ik het gevoel dat het moet kloppen. Ik floreer als het iets triviaals is. Dan verzin ik er gewoon een filosofiestroming bij waarop ik los kan gaan.”

En dat dan in het Engels.

“Ja, dat is het enige waar ik een beetje zenuwachtig over ben. Ik moet het bij improvisatie hebben van mijn associatiedrift… Nu ik er zo over nadenk: eigenlijk ben ik gewoon kansloos. Ik ga wel voor de prijs van charmantste glimlach.”

Boom Chicago, maandag 20 maart, 20.30 uur, vanaf 15 euro.