Anam serveert Vietnamese streetfood met een hippe twist

Jennifer Ly (26) heeft culturele antropologie gestudeerd, maar wilde toch wat anders. Duylinh Vu (28) werkt al jaren in de horeca en droomde van een eigen zaak. De twee, die jarenlang bevriend zijn, besloten daarop de handen ineen te slaan en een eigen Vietnamees fastfood takeawayrestaurant te beginnen: Anam.

Anam is gevestigd in het verlengde van de Albert Cuyp, in het pand waarin eerst het restaurant zat van de ouders van Ly. Beide eigenaren zijn half Vietnamees en hebben, met hulp van twee chefs, het menu samengesteld. “Er zijn volgens ons maar weinig goede Vietnamese restaurants in Nederland. Dat wilden we veranderen. Op het menu staan Vietnamese streetfoodgerechten, maar met een hippe twist,” vertelt Ly.

Zowel binnen als buiten kun je zitten, maar meenemen is ook een optie. Achterin zit de open keuken waar je kunt bestellen en het gerecht kunt afhalen. Aan de muur hangen kleine schoolbordjes met de namen van de gerechten. Zoals het bekende belegde Vietnamese broodje banh mi. Daarnaast zijn er fingerfood­gerechten, zoals loempia’s met sla, kruiden en vissaus (twee stuks €3,50), of friet in Vietnamese stijl met kip en ingemaakte groenten (€8,50).

De hippe twist die Ly en Vu aan het restaurant willen geven wordt opgepikt op sociale media. Ly: “We hebben nu een paar keer meegemaakt dat mensen een TikTokfilmpje van ons eten lieten zien. Met de vraag of ze dat konden bestellen.”

