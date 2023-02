Amsterdamse tattooshop gaat viraal op TikTok met ‘gumball-tattoos’

Balletje met tattoo-ontwerp uit een gumball-machine van Inkwithbubbles. Beeld Nina Schollaardt

In de Spuistraat hebben groepjes toeristen zich verzameld bij de twee witte automaten voor tattooshop Inkwithbubbles. Als je aan de zilveren knop draait komen er geen kauwgomballen uit, maar tattoo-ontwerpen. Vier vrienden uit het Engelse Cambridge staan ietwat nerveus met zilveren muntjes voor de automaten. Op de vraag of ze willen vertellen waarom ze dit doen, antwoordt Morgan Mead-Blandford (21): “Dat ligt eraan wat voor plaatje we trekken, kom anders zo maar terug.”

Inkwithbubbles, voorheen Filler & Ink, bestaat al drie jaar. De gumball-machines staan er nu zo’n anderhalf jaar, maar nooit eerder was het zo druk. In januari postte @saz6za een video van de zaak op TikTok; die heeft inmiddels 58,6 duizend likes. Get spontaneous tats with us in Dam, staat er, met een fonkelende emoticon erachter.

In de video zie je hoe twee meiden deze ‘spontane tattoos’ laten zetten. Voor zestig euro krijg je drie muntjes met een smiley en de tekst have a nice day erop. Drie kansen dus om uit een doorzichtige plastic bal een plakplaatje te trekken dat je vervolgens écht laat tatoeëren. In de reacties onder het filmpje taggen honderden mensen elkaar met de vraag: ‘Wanneer gaan wij dit doen?’

In de machines vind je meer dan veertig verschillende ontwerpen. Het zijn minimalistische fine line-tattoos, niet veel groter dan een paar centimeter, zoals een vlinder, de drie kruisjes van Amsterdam, een roosje, het bommetje van Mario of een van de feeën uit animatieserie The Fairly OddParents.

De zaak in Amsterdam is niet de enige die viraal gaat. In de zomer van 2021 gebeurde dat al bij een tattooshop in Buffalo in de Verenigde Staten. Op TikTok is de #gumballtattoo wereldwijd 153,2 miljoen keer bekeken.

De vriendengroep uit Engeland. ‘Het is leuk om te doen, het is een vriendschapstattoo.’ Beeld Nina Schollaardt

Vriendengroepen

Hoewel de trend in Engeland en de Verenigde Staten is begonnen, lijkt die nu dus ook geland te zijn in Nederland. En dat merkt eigenaar Sarah Bargstani (29) op in haar shop. “Mensen vinden het helemaal geweldig. Het loopt echt storm. We zien heel veel mensen uit het buitenland, voornamelijk uit de UK. Ze vertellen dat ze ons op TikTok hebben gevonden, ik hoor dat continu.”

De Engelse vrienden, die elkaar van kinds af aan kennen, hebben alle vier inmiddels een plaatje uitgekozen. “We zijn erg blij met onze opties,” zegt Jamie Glazier (21). Hij laat een tattoo zetten van de figuurtjes Rick en Morty die hun middelvingers opsteken, terwijl Morgan Mead-Blandford (21) Spongebob heeft gekregen. “Ik ben een beetje nerveus, het is mijn eerste tattoo.”

Twee van de vier vrienden hebben nog nooit eerder een tattoo laten zetten, maar dat houdt ze niet tegen. “We zijn hier een week op vakantie en vonden deze zaak op TikTok, net als iedereen hier. Het is leuk om te doen, het is een vriendschapstattoo,” zegt Glazier.

Hoewel het risico om een plaatje te trekken dat je niet leuk vindt er een beetje bijhoort, is Bargstani niet streng. “We zijn best wel lief, als iemand een design niet wil, geven we nog wat kansen. Het moet wel leuk blijven.”

Het valt haar op dat er voornamelijk vriendengroepen langskomen voor de gumball machines. “Vanaf de ochtend staan er mensen in groepjes voor de deur. Heel soms komen er mensen alleen. Als we willen kunnen we tot laat in de avond doorwerken.”

Beeld Nina Schollaardt

Vrouwvriendelijke shop

Onder Nederlandse klanten staat de zaak vooral bekend om zijn fine line-designs en de vrouwvriendelijkheid. “Er werken alleen maar vrouwen, dat zijn mensen niet gewend in een tattooshop. Onze zaak is echt ingericht om vrouwen zich meer op hun gemak te laten voelen.” Aan de zwarte muur hangt in roze neonletters de tekst You’re like really pretty en in de hoek staat een wit bad vol roze ballenbakballen.

Na het eerste jaar had de tattooshop al zo’n 10.000 volgers op Instagram, dat zijn er nu bijna 20.000. “Het is bizar hoe snel dat is gegaan. Het is echt heel druk, ieder uur komen er mensen. We beginnen om elf uur en gaan door tot zes uur, al sluiten we soms pas om negen uur de deuren. Mensen die een dagje Amsterdam doen, willen graag dezelfde dag nog getatoeëerd worden.”

Dat is precies waarom Carlota (22) en Bruno Cordero (18) deze middag binnenstappen. “We gaan morgen weg en het zou een leuke herinnering zijn aan deze trip samen,” zegt Carlota. De Spaanse broer en zus hebben beiden al meerdere fine line-tattoos in dezelfde stijl, dus eentje meer of minder maakt volgens hen niet uit.

“Van de drie designs die ik heb getrokken, heb ik gekozen voor het Monopolymannetje dat wegrent met een zak geld, zo grappig. Die past perfect bij mij,” zegt Bruno. “We zagen de gumball-machine op TikTok en het leek ons heel leuk om te doen.”

Beeld Nina Schollaardt

Tattoos met bubbels

Bargstani begon drie jaar geleden met een kleinere ruimte samen met andere bedrijven en een zakenpartner. Inmiddels heeft ze de hele zaak overgenomen en naar haar eigen smaak ingericht. Het gaat hard. “De cijfers zijn goed, het is helemaal geëxplodeerd.”

De naam heeft ze van Filler & Ink veranderd naar Inkwithbubbles; zoals die nieuwe naam doet vermoeden, zijn er naast tattoos ook bubbels te vinden in de zaak. Aan de rechterkant vind je een bar vol champagne, de flessen hangen zelfs aan de zwarte muur. Bij iedere 250 euro die je aan tattoos besteedt, krijg je een flesje champagne. “Of als de vibe goed is met iemand – ik ben niet de moeilijkste,” zegt Bargstani.