Amsterdamse stylist Tommy Driessen: ‘Holly Brood is een beetje mijn muze’

Veertien maar liefst, is dat een record?

“Het is wel veel, correct, maar het is dan ook mijn streven om de Nederlandse rode loper zo glamoureus mogelijk te maken. Ik kleed onder meer Holly Brood, zij is zelfs een beetje mijn muze.”

Bent u eigenlijk stylist of ontwerper?

“Van origine ben ik stylist voor televisieprogramma’s, fotoshoots, rode lopers, maar gaandeweg bouwde ik veel archiefmateriaal op, kleding die maar een keer is gedragen en daarna verstoft, want je kunt niet twee keer dezelfde jurk dragen.”

U bleek ook ontwerper te zijn?

“Ik denk dat het een aangeboren talent is, ik heb een scherp oog voor detail. Door mijn ervaring zie ik goed hoe iets eruit moet komen te zien, ik omarm het event waar iemand naartoe moet.”

Hoe komt u aan zoveel designkleding in uw magazijn, krijgt u dat allemaal?

“Komt het van ontwerpers als Claes Iversen of Jan Taminiau, dan lenen we het en gaat het gewoon terug. Maar veel kleding is gekocht om gebruikt te worden op televisie, en dan is het lastig precies hetzelfde nog eens te gebruiken, en hergebruik ik het. Ik struin ook alle vintagewinkels in Amsterdam af, om de parels van vroeger, het ambacht van de coupeuses, te tonen op de rode loper.”

De mare gaat dat bekende mensen die kleding van couturiers dragen, die gratis krijgen. Is dat bij u ook zo?

“Ze betalen wel, maar dat staat niet in verhouding tot het aantal uren dat ik erin stop. Maar je kunt ook niet verwachten dat een actrice 10.000 euro betaalt voor een jurk die ze maar één keer kan dragen.”