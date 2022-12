Amsterdamse religieuze voorgangers over hun hoop voor 2023: ‘Ga liefdevol om met mensen in nood’

‘Waarom moeten we andere mensen haten?’

Jaswinder Singh (44) is sikh en betrokken bij de sikhgemeenschap in Amsterdam.

“Alles wat ons wegdrijft van God, noemen wij maya. Maar de mens heeft maya wel nodig, zoals woede en bijvoorbeeld lust, om voort te planten. Ego valt ook daaronder: je moet goed voor jezelf kunnen zorgen. Alleen willen mensen van alles steeds meer en zijn ze te druk met zichzelf bezig. Liefde voor elkaar is soms ver te zoeken. In de politiek zie je haat tegen verschillende groepen en het afgelopen jaar waren er veel rellen, onder andere rondom boeren en voetbal. Waarom moeten we andere mensen haten? Daar bereik je niets mee. De sikhs wensen dat de mens eindelijk rust krijgt, tijd voor zichzelf neemt en stilstaat bij waar die mee bezig is.

Ook wensen we dat we meer aandacht krijgen voor lucht, water en aarde. Voor ons staat lucht voor Guru, de zuurstof die je nodig hebt om te leven. Water staat voor onze vader, aarde voor onze moeder. Daarmee laten we zien hoe belangrijk onze band met die elementen is: we kunnen niet zonder. We moeten goed omgaan met de natuur, geen voedsel verspillen, alleen gebruiken wat nodig is.

Het sikhisme kent drie belangrijke pilaren. Naast mediteren en hard werken heb je de pilaar delen met elkaar. Wij hebben bijvoorbeeld langar: iedereen die honger heeft, kan terecht bij een gurdwara, een sikhtempel. Elke gurdwara heeft gratis eten. In Amsterdam koken we ook voor daklozen. Je moet elkaar helpen. Ik ben dit jaar naar Oekraïne gegaan om opvang te regelen voor mensen. Maar je kunt ook je buren helpen, of mensen op straat. Ik fietste laatst langs een huilend meisje. Ze voelde zich niet lekker en ervaarde onmacht. Door een gesprek voelde ze zich beter, ze was dankbaar. Zo kun je al iemand helpen.

Als je hulp nodig hebt, kun je altijd aankloppen bij een sikh. We zijn te herkennen aan onze tulband. Een van de redenen dat we die dragen, is dat we ons zo niet kunnen verbergen voor onze verantwoordelijkheid naar anderen. Iedereen kan bij ons terecht, we ­kijken niet naar geloof of kleur. Er is voor iedereen respect.

Ons nieuwe jaar begint in maart. 31 december vieren wij wel door bij elkaar te komen in onze tempel en te bidden en te mediteren. Maar eigenlijk is elke dag voor ons hetzelfde: bezig zijn met geloof. December is onze herdenkingsmaand. Dan herdenken we het martelaarschap van duizenden sikhs, onder wie de vermoorde zonen en moeder van onze tiende Guru.”